Quartango porta il nuevo tango a Trapani il 28 agosto

27/08/2025 15:05:00

Vent'anni di carriera e un nuovo disco in arrivo entro fine anno.

Il Quartango arriva a Trapani giovedí 28 agosto, alle ore 21:00, nel Chiostro San Domenico con un concerto inserito nella 77a stagione del Luglio Musicale Trapanese.

La formazione, composta da Nino Oddo al sax soprano, Gino De Vita alla chitarra, Vito Vultaggio alla batteria e Joele Gerardi al basso, proporrà un programma che spazia dai capolavori piazzolliani alle creazioni autoriali di Luigi De Vita e Paolo Russo. L'elemento distintivo del quartetto risiede nell'audace sostituzione del tradizionale bandoneón con il sax soprano, scelta che conferisce al sound una personalità inconfondibile nel panorama del nuevo tango. Fondato nel 2004 dall'incontro creativo tra Gino De Vita e Antonino Oddo, il quartetto ha esordito discograficamente con "Tema per Borsellino", prima raccolta interamente dedicata a composizioni autoriali che ha inaugurato un itinerario di continua ricerca espressiva.

Tra le tappe più memorabili del loro cammino, l'esibizione al Lago di Venere a Pantelleria, evento che ha radunato oltre 15 mila spettatori in un anfiteatro naturale mozzafiato. L'attività del Quartango prosegue con rinnovato slancio: è attualmente in corso la produzione di un nuovo lavoro discografico, la cui pubblicazione è programmata entro la fine del 2025. Un progetto che promette di ampliare il catalogo di un ensemble capace di affascinare critica e appassionati con la propria visione contemporanea del repertorio rioplatense. I biglietti sono acquistabili online sul sito www.lugliomusicale.it, al botteghino all’interno di Villa Margherita o direttamente sul posto il giorno dell'evento, fino a un’ora prima dell’inizio, previa disponibilità posti.

Per informazioni: 0923 29290. La 77ª Stagione è organizzata dall'Ente Luglio Musicale Trapanese con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana e del Comune di Trapani.



