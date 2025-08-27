Marsala, iniziano oggi a Ciancio i festeggiamenti per Maria SS. Madre della Chiesa

27/08/2025 19:05:00

La Parrocchia Maria SS.ma Madre della Chiesa di Contrada Ciancio (Marsala), guidata dal parroco don Giuseppe Favoroso, si prepara a celebrare i solenni festeggiamenti in onore della Madonna Maria Santissima Madre della Chiesa. Da oggi al 31 agosto 2025, la comunità vivrà giornate di intensa spiritualità, fraternità e festa, con un programma che intreccia momenti religiosi e iniziative culturali, musicali e gastronomiche.

Il Triduo di preparazione

Nei giorni di giovedì 28, venerdì 29 e sabato 30 agosto, alle ore 19:00, si terrà la Celebrazione Eucaristica del Triduo. Le Sante Messe saranno animate dalla predicazione di Padre Crescenzio De Mizio, offrendo ai fedeli un prezioso cammino di riflessione e preghiera in preparazione alla festa.

Il programma

Mercoledì 27 agosto

Avvio dei festeggiamenti con il tradizionale Torneo di Burraco , occasione di socialità e allegria.

Avvio dei festeggiamenti con il tradizionale , occasione di socialità e allegria. Giovedì 28 agosto

Alle ore 19:00 Santa Messa con la discesa della Madonna sul carro. Alle ore 20:00 degustazione di dolci , seguita alle 21:00 da un concerto di musica leggera offerto dalla Diapason Music School e dalla Dreamlife Music & Theater School di Francesco Pavia . Alle 22:00 spazio al divertimento con lo spettacolo di comicità di Dario Veca .

Alle ore 19:00 Santa Messa con la discesa della Madonna sul carro. Alle ore 20:00 , seguita alle 21:00 da un offerto dalla e dalla . Alle 22:00 spazio al divertimento con lo spettacolo di comicità di . Venerdì 29 agosto

Dopo la Santa Messa delle 19:00, alle ore 21:00 la compagnia teatrale “Con Voi” porterà in scena la commedia brillante in due atti “A pinsione du papà” , scritta e diretta da Giuseppe Giacalone, con regia di Giuseppe Noto Castagnino e scenografie di Aurora Bellincampi. Seguirà la degustazione di cannoli .

Dopo la Santa Messa delle 19:00, alle ore 21:00 la compagnia teatrale porterà in scena la commedia brillante in due atti , scritta e diretta da Giuseppe Giacalone, con regia di Giuseppe Noto Castagnino e scenografie di Aurora Bellincampi. Seguirà la . Sabato 30 agosto

Alle ore 19:00 Santa Messa e, a seguire, alle 21:00 serata danzante animata dalla scuola di ballo Anima Latina e dal gruppo Trio Medusa . Non mancherà la degustazione del panino con la salsiccia .

Alle ore 19:00 Santa Messa e, a seguire, alle 21:00 animata dalla scuola di ballo e dal gruppo . Non mancherà la . Domenica 31 agosto

La giornata conclusiva inizierà alle ore 9:30 con la Santa Messa e alle 10:00 con la tradizionale pedalata in bici. Nel pomeriggio, alle ore 18:00, solenne Processione con il simulacro di Maria SS. Madre della Chiesa per le vie della contrada. Alle ore 21:00 la Celebrazione Eucaristica sarà presieduta dal Vescovo Mons. Angelo Giurdanella. La serata proseguirà con il gioco dei palloncini e la degustazione di gelato o granita (ore 22:00), per chiudersi a mezzanotte con il tradizionale spettacolo pirotecnico di fuochi d’artificio.

Una festa di fede e comunità

L’intera comunità di Contrada Ciancio è chiamata a partecipare a questi giorni di festa, che rappresentano non solo un appuntamento religioso ma anche un’occasione di incontro, di condivisione e di valorizzazione delle tradizioni popolari.



