Il jazz accende Marettimo: successo per il debutto del Marettimo Jazz Quartet

27/08/2025 12:00:00

Una serata di grande musica e intensa emozione ha animato Piazzale Monterey lo scorso 24 agosto, quando le note del jazz hanno risuonato sull’isola con il debutto dell’M.J.Q, il Marettimo Jazz Quartet. Un evento che ha riportato il genere musicale per eccellenza dell’improvvisazione a Marettimo, conquistando turisti e residenti con una scaletta che ha spaziato da “Stella by starlight” a “Cantabile”, passando per evergreen come “Body and Soul” e “Bye Bye Blackbird”.

Il quartetto, nato dall’iniziativa di un gruppo di amici uniti dall’amore per la musica e l’arte, ha riscosso un successo ben oltre le aspettative. «Siamo molto entusiasti dell’ottima riuscita della serata, dell’accoglienza e del calore dimostrato da quanti hanno partecipato – ha dichiarato Vito Vaccaro, segretario generale del Comitato per i Diritti dell’Isola di Marettimo – Abbiamo fortemente voluto questo concerto per riportare il jazz sull’isola, nella speranza che sia solo il primo di una lunga serie».

Protagonisti sul palco del cartellone “Live On Square” sono stati Franco Riticella al pianoforte – che insieme a Ivana De Luca ha curato l’organizzazione – lo special guest Carmelo Salemi alla tromba, Francesco Rabboni al basso e Sergio Filosto alla batteria. Momento di grande suggestione la partecipazione del giovane Guido Filosto, figlio di Sergio, che ha chiuso il concerto con due classici del blues, “Georgia on my mind” e “Sweet Home Chicago”, imbracciando una chitarra elettrica unica, costruita a Marettimo dall’artigiano Giacomo Maiorana.

La serata ha avuto anche risvolti toccanti: la presentatrice Martina ha mostrato al pubblico una fotografia di Giuseppe Bevilacqua, noto come “Zio Peppe di Pippinedda”, storico musicista locale che già negli anni Cinquanta si esibiva in complessini marettimari nello stesso piazzale. Un ponte ideale tra passato e presente, reso ancora più significativo dalla dedica all’omonimo Monterey, in California, patria di uno dei più celebri festival jazz al mondo e città che vanta profonde radici marettimare.

L’iniziativa ha visto il sostegno del Comune di Favignana-Isole Egadi. «Ringrazio il sindaco Pagoto, l’assessora Borgia, le autorità, il pubblico e tutti coloro che hanno reso possibile questa serata – ha aggiunto Vaccaro – in particolare il service “Sole del Sud” con Salvatore Torrente e, naturalmente, il Comitato per i Diritti dell’Isola, con il presidente Gianfranco Gioffrè e il vice segretario Giovanni Lima. Siamo pronti a organizzare nuovi eventi che uniscano cultura, musica e tutela della nostra straordinaria Isola Sacra».

Il jazz, dunque, torna a respirare sull'isola. E a giudicare dall'entusiasmo del pubblico, Piazzale Monterey è pronto a diventare, ancora una volta, il palcoscenico naturale di nuove notti in musica.




