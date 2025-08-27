Scacchi, trionfo marsalese ad Agrigento: la Lilybetana colleziona podi e vittorie

Il fine settimana appena trascorso ha portato grandi soddisfazioni agli scacchisti della Lilybetana Scacchi di Marsala, protagonisti assoluti nei tornei disputati ad Agrigento. Tra il 10° Chess Festival (22-24 agosto 2025) e l’8° Torneo Giovanile Estate Insieme, i giovani talenti lilibetani hanno saputo distinguersi con risultati di prestigio, confermando l’eccellente stato di forma del circolo.
La manifestazione principale, articolata in tre open (A, B e C), ha visto brillare diversi giocatori marsalesi.
- Open B: grande prova di Nicolò Licari, che ha conquistato un prestigioso secondo posto. Buone prestazioni anche per i compagni di squadra Simone Titone e Gabriel Genovese, a conferma dell’ottimo livello collettivo.
- Open A: sfida di altissimo livello per Federica e Davide Montalto. Quest’ultimo ha raggiunto un ottimo nono posto, in un torneo particolarmente competitivo.
La domenica ha sorriso ai più piccoli con l’8° Torneo Giovanile “Estate Insieme”, dove i marsalesi hanno fatto incetta di premi nelle diverse categorie.
- Under 8: Samuele Fazio si è classificato secondo.
- Under 10-12: dominio assoluto di Edoardo Fontana, che ha chiuso con uno straordinario 6 su 6.
- Under 14: Gioele Sturiano ha conquistato il primo posto.
- Under 14-16: doppia soddisfazione con il terzo posto di Luigi Mancuso e la vittoria di Francesco Lembo.
La partecipazione ai tornei agrigentini si è trasformata in un autentico trionfo per la Lilybetana Scacchi, capace di portare a casa podi sia con i giocatori più esperti che con le nuove promesse. Un risultato che conferma la qualità del lavoro svolto dal circolo e alimenta le ambizioni per il futuro.
Con questi successi, il club marsalese consolida la propria reputazione come una delle realtà scacchistiche più vive e promettenti della Sicilia.