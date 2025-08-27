Sezioni
Sport
27/08/2025 18:00:00

Scacchi, trionfo marsalese ad Agrigento: la Lilybetana colleziona podi e vittorie

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-08-2025/1756292695-0-scacchi-trionfo-marsalese-ad-agrigento-la-lilybetana-colleziona-podi-e-vittorie.jpg

Il fine settimana appena trascorso ha portato grandi soddisfazioni agli scacchisti della Lilybetana Scacchi di Marsala, protagonisti assoluti nei tornei disputati ad Agrigento. Tra il 10° Chess Festival (22-24 agosto 2025) e l’8° Torneo Giovanile Estate Insieme, i giovani talenti lilibetani hanno saputo distinguersi con risultati di prestigio, confermando l’eccellente stato di forma del circolo.

 

La manifestazione principale, articolata in tre open (A, B e C), ha visto brillare diversi giocatori marsalesi.

  • Open B: grande prova di Nicolò Licari, che ha conquistato un prestigioso secondo posto. Buone prestazioni anche per i compagni di squadra Simone Titone e Gabriel Genovese, a conferma dell’ottimo livello collettivo.
  • Open A: sfida di altissimo livello per Federica e Davide Montalto. Quest’ultimo ha raggiunto un ottimo nono posto, in un torneo particolarmente competitivo.

 

La domenica ha sorriso ai più piccoli con l’8° Torneo Giovanile “Estate Insieme”, dove i marsalesi hanno fatto incetta di premi nelle diverse categorie.

  • Under 8: Samuele Fazio si è classificato secondo.
  • Under 10-12: dominio assoluto di Edoardo Fontana, che ha chiuso con uno straordinario 6 su 6.
  • Under 14: Gioele Sturiano ha conquistato il primo posto.
  • Under 14-16: doppia soddisfazione con il terzo posto di Luigi Mancuso e la vittoria di Francesco Lembo.

 

La partecipazione ai tornei agrigentini si è trasformata in un autentico trionfo per la Lilybetana Scacchi, capace di portare a casa podi sia con i giocatori più esperti che con le nuove promesse. Un risultato che conferma la qualità del lavoro svolto dal circolo e alimenta le ambizioni per il futuro.

Con questi successi, il club marsalese consolida la propria reputazione come una delle realtà scacchistiche più vive e promettenti della Sicilia.