Scacchi, trionfo marsalese ad Agrigento: la Lilybetana colleziona podi e vittorie

27/08/2025 18:00:00

Il fine settimana appena trascorso ha portato grandi soddisfazioni agli scacchisti della Lilybetana Scacchi di Marsala, protagonisti assoluti nei tornei disputati ad Agrigento. Tra il 10° Chess Festival (22-24 agosto 2025) e l’8° Torneo Giovanile Estate Insieme, i giovani talenti lilibetani hanno saputo distinguersi con risultati di prestigio, confermando l’eccellente stato di forma del circolo.

La manifestazione principale, articolata in tre open (A, B e C), ha visto brillare diversi giocatori marsalesi.

Open B : grande prova di Nicolò Licari , che ha conquistato un prestigioso secondo posto . Buone prestazioni anche per i compagni di squadra Simone Titone e Gabriel Genovese , a conferma dell’ottimo livello collettivo.

: grande prova di , che ha conquistato un prestigioso . Buone prestazioni anche per i compagni di squadra e , a conferma dell’ottimo livello collettivo. Open A: sfida di altissimo livello per Federica e Davide Montalto. Quest’ultimo ha raggiunto un ottimo nono posto, in un torneo particolarmente competitivo.

La domenica ha sorriso ai più piccoli con l’8° Torneo Giovanile “Estate Insieme”, dove i marsalesi hanno fatto incetta di premi nelle diverse categorie.

Under 8 : Samuele Fazio si è classificato secondo .

: si è classificato . Under 10-12 : dominio assoluto di Edoardo Fontana , che ha chiuso con uno straordinario 6 su 6 .

: dominio assoluto di , che ha chiuso con uno straordinario . Under 14 : Gioele Sturiano ha conquistato il primo posto .

: ha conquistato il . Under 14-16: doppia soddisfazione con il terzo posto di Luigi Mancuso e la vittoria di Francesco Lembo.

La partecipazione ai tornei agrigentini si è trasformata in un autentico trionfo per la Lilybetana Scacchi, capace di portare a casa podi sia con i giocatori più esperti che con le nuove promesse. Un risultato che conferma la qualità del lavoro svolto dal circolo e alimenta le ambizioni per il futuro.

Con questi successi, il club marsalese consolida la propria reputazione come una delle realtà scacchistiche più vive e promettenti della Sicilia.



