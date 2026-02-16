Sezioni
Sport
16/02/2026 12:30:00

TennisTavolo: rullo compressore Germaine Lecocq, vittoria e terza posizione in classifica

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-02-2026/tennistavolo-rullo-compressore-germaine-lecocq-vittoria-e-terza-posizione-in-classifica-450.jpg

Non chiamatelo più solo "ottimo momento". Quello della FSC Curatolo Germaine Lecocq TT Marsala è ormai un dominio ragionato, figlio di un cuore immenso e di innesti tecnici di caratura internazionale. Sabato scorso, tra le mura amiche della palestra dell'Istituto Cosentino, i lilibetani hanno messo a segno l'ennesimo colpo da novanta della stagione, superando per 5-2 la Asd Fiaccola Studio 12 al termine di una sfida elettrizzante che ha sancito il definitivo sorpasso in classifica ai danni dei pugliesi. Dopo il ko dell’andata si poteva immaginare che la partita sarebbe stata una battaglia di nervi e lo si è visto sin dal primo incontro, un Umberto Giardina in formato monumentale ha piegato la resistenza ospite solo al tie-break (3-2), regalando al pubblico di Via del Fante il primo sussulto di pura adrenalina.
La Fiaccola Studio ha provato a rispondere affidandosi al proprio fuoriclasse, lo spagnolo Pons, capace di imporsi su Luca Bressan e, successivamente, su capitan Giovanni Caprì. Ma è qui che la storia del match è cambiata, grazie alla mossa vincente del sodalizio lilibetano. Il vero protagonista della serata è stato l’acquisto dicembrino di casa Germaine Lecocq, il classe 1984 Damien Provost. Il pongista francese ha incantato la platea con una prestazione che definire perfetta è riduttivo. Con una classe cristallina e una freddezza d'altri tempi, Provost ha collezionato tre vittorie su tre incontri, annichilendo Coletta e Carbotta prima di compiere il vero capolavoro, un 3-0 netto proprio contro il temutissimo Pons, un risultato che ha fatto crollare le certezze degli ospiti e ha esaltato la solidità della squadra marsalese. A mettere il sigillo finale su una prestazione da incorniciare ci ha pensato Luca Bressan, che con un perentorio 3-0 su Coletta ha spento definitivamente le speranze della Fiaccola Studio, fissando il punteggio sul 5-2 finale.
Con questa vittoria, la Germaine Lecocq compie il passo in avanti tanto atteso, sorpasso in classifica degli avversari rimasti a quota 12 punti e terzo posto consolidato per i lilibetani con 14. La scalata iniziata con la doppia vittoria nella trasferta campana continua senza sosta e la vetta della classifica non è mai stata così vicina. "Stiamo vivendo un momento magico, ma non è frutto del caso," trapela dalla società. "L'inserimento odierno di Damien Provost ha dato la spinta definitiva a un gruppo già straordinario. Vedere l'avvicinarsi dei piani alti ci dà la carica per continuare a credere fermamente nel progetto Serie A2". La Germaine Lecocq non si ferma più. Marsala è certamente un punto di riferimento del Tennis Tavolo nazionale, con una squadra che gioca, vince e, soprattutto, fa sognare.

In foto Germaine Lecocq, le squadre e Damien Provost.

 









