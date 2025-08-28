A Trapani nasce la “Scuola per Genitori”: un percorso per crescere insieme figli felici

28/08/2025 00:00:00

Un calendario ricco di incontri, esperienze e testimonianze pensato per accompagnare le famiglie in un cammino di crescita condivisa. Dal 10 ottobre al 19 dicembre, presso l’Empires Cinemas Le Saline, prenderà il via la Scuola Genitori – “Per crescere insieme figli felici”, un progetto che unisce formazione, ascolto e confronto, con l’obiettivo di sostenere mamme e papà nel difficile ma entusiasmante ruolo di educatori.

L’iniziativa è promossa dal Rotary Club Trapani – Erice, insieme alle associazioni culturali EduCare e Kio.Comm, ed è inserita all’interno del programma rotariano 2025/2026, che porta come claim “Uniti per fare del bene”.

Un impegno per la comunità

«Le famiglie non possono più essere racchiuse negli schemi tradizionali. La società cambia, e con essa cambiano anche forme e bisogni – sottolinea la presidente del Rotary Trapani – Erice, Patrizia Barbera –. Il nostro impegno è sostenerle in tutta la loro complessità, valorizzando ogni modello familiare come risorsa. Il futuro della comunità trapanese passa dalla forza delle sue famiglie».

Il percorso, ispirato alla frase di Franklin Delano Roosevelt “Non possiamo preparare il futuro per i nostri figli, ma possiamo preparare i nostri figli al futuro”, offrirà strumenti pratici e concreti per affrontare le sfide educative di oggi: gestione delle emozioni, conflitti, difficoltà scolastiche e prevenzione del disagio giovanile.

Esperti, autori e testimonianze

Gli appuntamenti, tutti con inizio alle 17.30, vedranno la partecipazione di psicologi, pedagogisti, sociologi e scrittori di rilievo nazionale:

10 ottobre 2025 – Francesco Pira , sociologo e docente, con “La Buona EduComunicazione” , per riflettere sul rapporto scuola-famiglia nell’era digitale.

– , sociologo e docente, con , per riflettere sul rapporto scuola-famiglia nell’era digitale. 24 ottobre 2025 – Alberto Pellai e Barbara Tamborini , psicologi e autori, con “Esci da quella stanza” , guida per aiutare i ragazzi a uscire dal mondo virtuale e riscoprire il reale.

– , psicologi e autori, con , guida per aiutare i ragazzi a uscire dal mondo virtuale e riscoprire il reale. 7 novembre 2025 – Maria Rita Parsi , psicoterapeuta e scrittrice, con “Prima di tutto la famiglia” , per riportare al centro il ruolo affettivo ed educativo.

– , psicoterapeuta e scrittrice, con , per riportare al centro il ruolo affettivo ed educativo. 21 novembre 2025 – Stefano Rossi , psicopedagogista e autore, con “Sentimenti maleducati” e “Lezioni d’amore per un figlio” , per educare all’intelligenza emotiva.

– , psicopedagogista e autore, con e , per educare all’intelligenza emotiva. 12 dicembre 2025 – Andrea Maggi, insegnante e scrittore noto come “Il Professore” de Il Collegio, con “Il mio Socrate”, un ponte tra filosofia e vita quotidiana per gli adolescenti.

Trapani città della formazione e dell’inclusione

La Scuola Genitori non sarà solo un ciclo di conferenze, ma un vero laboratorio di comunità, arricchito da letture mirate, materiali dedicati e momenti di confronto. Un’occasione preziosa per rafforzare il ruolo educativo della famiglia, primo e insostituibile punto di riferimento nella crescita dei bambini e dei ragazzi.

Con questo progetto, Trapani si conferma una città capace di fare rete, dove istituzioni, associazioni e realtà culturali collaborano per costruire un futuro più inclusivo e attento ai bisogni delle nuove generazioni.



