Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» Calcio
29/08/2025 18:35:00

Marsala: due giovani talenti della Garibaldina approdano al Palermo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-08-2025/1756467015-0-marsala-due-giovani-talenti-della-garibaldina-approdano-al-palermo.jpg

Due movimenti di rilievo in pochi giorni confermano il legame tra la Garibaldina e il Palermo F.C., società sempre attenta a valorizzare i migliori prospetti del territorio.

Il primo a compiere il salto è stato Gabriele Internicola, attaccante lilibetano classe 2012. Cresciuto calcisticamente nella Garibaldina sin dai cinque anni, Internicola ha attraversato tutte le fasi del settore giovanile fino ad arrivare ai Giovanissimi Under 14, distinguendosi per talento e continuità.

 

Ed è arrivata anche la firma di Cristian Bellarmino, mazarese classe 2011. Nonostante la giovane età, Bellarmino si è imposto come protagonista nel gruppo 2010, giocando da sotto età e dimostrando carattere e qualità tecniche che hanno convinto i rosanero a puntare su di lui.

 

Con grande orgoglio, la Garibaldina ha salutato entrambi i suoi gioielli, augurando loro di vivere al meglio questa nuova avventura nel settore giovanile del Palermo, una tappa fondamentale per la crescita sportiva e personale di due ragazzi che rappresentano il futuro del calcio siciliano.



Calcio | 2025-08-29 10:11:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-08-2025/derby-trapani-marsala-trasferta-vietata-per-in-lilibetani-250.jpg

Derby Trapani-Marsala, trasferta vietata per in lilibetani

Il Prefetto di Trapani, Daniela Lupo, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nel comune di Marsala in occasione dell'incontro di calcio "Accademia Trapani - Marsala 1912" valevole per la Coppa Italia Eccellenza,...