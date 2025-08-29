Marsala: due giovani talenti della Garibaldina approdano al Palermo

29/08/2025 18:35:00

Due movimenti di rilievo in pochi giorni confermano il legame tra la Garibaldina e il Palermo F.C., società sempre attenta a valorizzare i migliori prospetti del territorio.

Il primo a compiere il salto è stato Gabriele Internicola, attaccante lilibetano classe 2012. Cresciuto calcisticamente nella Garibaldina sin dai cinque anni, Internicola ha attraversato tutte le fasi del settore giovanile fino ad arrivare ai Giovanissimi Under 14, distinguendosi per talento e continuità.

Ed è arrivata anche la firma di Cristian Bellarmino, mazarese classe 2011. Nonostante la giovane età, Bellarmino si è imposto come protagonista nel gruppo 2010, giocando da sotto età e dimostrando carattere e qualità tecniche che hanno convinto i rosanero a puntare su di lui.

Con grande orgoglio, la Garibaldina ha salutato entrambi i suoi gioielli, augurando loro di vivere al meglio questa nuova avventura nel settore giovanile del Palermo, una tappa fondamentale per la crescita sportiva e personale di due ragazzi che rappresentano il futuro del calcio siciliano.



