Nettuno Festival e Premio Ezio Zefferi a Castellammare del Golfo

29/08/2025 16:00:00

Nell'ambito del Nettuno Festival sabato 30 agosto, alle 21.30, in piazza Castello a Castellammare del Golfo, si terrà il premio internazionale Ezio Zefferi.

Per il giornalismo il riconoscimento andrà a Marina Turco, caporedattore della testata giornalistica TGS.

Per la danza alla maestra Marisa Benassai, per le grandi manifestazioni a Francesca Corrao presidente della Fondazione Orestiadi.

Poi il premio speciale Ezio Zefferi andrà alla cantante Daria Biancardi. Il festival si apre stasera con la musica di Joe Barbieri, che fa un elogio alla musica classica napoletana e si unisce al teatro palermitano di Stefania Blandeburgo. E poi ad impreziosire un riconoscimento a Pino Aprile un grande giornalista, che della questione meridionale ne ha fatto una missione. "Da sempre il connubio tra Napoli e Palermo mi ha affascinato - spiega il direttore artistico, Angelo Butera - .Partendo proprio dal regno delle due Sicilie ancor oggi queste due città ritengo siano legate a doppio filo".



