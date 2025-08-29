Pantelleria protagonista di un reading speciale al Lago di Venere: "Echi di Venere"

29/08/2025 15:56:00

Un'esperienza unica, un incontro tra parole e natura. Questo è ciò che propone l’evento "ECHI DI VENERE", un reading speciale che si terrà domenica 31 agosto alle ore 18.30 presso la suggestiva spiaggia del Lago di Venere a Pantelleria.

L’evento, organizzato dall’Unipant su idea di Lucia Boldi, mira a mettere in luce la bellezza dell’isola, musa di tanti scrittori e poetessa di numerosi racconti. Pantelleria, terra di scoperte e di emozioni profonde, sarà la protagonista assoluta della serata.

Con il patrocinio del Comune di Pantelleria e del Parco Nazionale Isola di Pantelleria, la lettura si svolgerà in un ambiente naturale e incontaminato, con un’impronta ecologica: a impatto zero. Un’occasione per immergersi completamente nell’atmosfera magica dell’isola, nel cuore di un luogo ricco di storia e leggende. I partecipanti, senza sedie, sono invitati a portare con sé stuoie, cuscini o asciugamani, per sedersi a terra, in completa armonia con la natura circostante. L’evento si svolgerà a lume di candela, mentre il crepuscolo e il fascino del lago, popolarmente dedicato alla dea Venere, accompagneranno le letture. I racconti, selezionati da Lucia Boldi, comprendono storie che raccontano Pantelleria in tutte le sue sfumature: un’isola che può essere tanto rifugio quanto prigione, musa ispiratrice, terra di amori e scoperte. I testi sono letti da voci d’eccezione, tra cui Gianni Bernardo, Cristina Barbagallo, Francesca Marrucci, e altri, con un mix di autori contemporanei e classici. Tra i brani scelti per l'occasione: "Prodigi" di Mario Mattia, letto da Gianni Bernardo "L’estate felice della signora Forbes" di Gabriel Garcia Marquez, letto da Antonio D’Ancona "Pantelleria. L’ultima isola" di Giosuè Calaciura, letto da Cristina Barbagallo "La colpa" di Francesca Marrucci, che leggerà il suo stesso testo "Sotto le pietre del Lago" di Lucia Boldi, letto da Gianni Bernardo, Alessandra Raichi ed Enrico Iencinella "Tratti e Ri-Tratti" di Gianni Bernardo, letto da Enrico Iencinella "La versione borghese dell’amore" di Margherita Marvasi, letto da Cristina Barbagallo "Tempesta a Pantelleria" di Vittorio Selis, letto da Alessandra Raichi e Gianni Bernardo L’ingresso all'evento è gratuito, ma è obbligatoria la prenotazione al numero 331 490 5245 (via WhatsApp).



