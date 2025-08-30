Sezioni
Sport

» Calcio
30/08/2025 23:21:00

Trapani strabordante: è 6-0 al Latina !

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-08-2025/1756588824-0-trapani-strabordante-e-6-0-al-latina.jpg

Miglior esordio casalingo non poteva esserci per il Trapani che supera con un perentorio 6-0 il Latina, centrando la prima vittoria stagionale che consente di dimezzare, dopo due giornate, la penalizzazione di 8 punti con la quale i granata avevano cominciato la stagione.

Il Trapani è parso un'altra squadra rispetto a quella timida che ha pareggiato a Casarano ed ha ampiamente meritato il successo, dimostrandosi superiore ai laziali per tutto l'arco dell'incontro, praticamente chiudendo la contesa dopo 20 minuti quando il risultato era già sul 3-0.

L'allenatore Aronica ha schierato i suoi con il 3-4-2-1 con il tridente offensivo composto da Canotto, Fischnaller e Grandolfo, mentre, in difesa, Benedetti è stato favorito a Giron.

Il Trapani parte fortissimo, andando vicino al gol con Fischnaller, ma la rete è nell'aria, tanto che il punteggio viene sbloccato dopo 9 minuti sempre grazie a Fischnaller su un perfetto cross di Canotto.

E tre minuti dopo arriva il raddoppio grazie proprio a Canotto, autore di un tiro di destro che va a gonfiare la porta del Latina.

I granata sono padroni del campo e al 21' calano il tros con Enrico Celeghin, bravo a indirizzare a rete con un'ottima girata che vale il gol che, di fatto, chiude la contesa anche se ancora mancano 70 minuti al termine della sfida.

Il pubblico non crede ai propri occhi, perché il Trapani gioca bene e costruisce tante occasioni da rete e la ripresa è il prosecuzione del film a tinte granata.

Al 56' è Grandolfo a calare il poker, quindi, all'80' va a segno Ciotti e all'87' il 6-0 è firmato da Emmanuele Salines per un risultato rotondo che fa sognare la tifoseria.

Alla fine è festa grande per un Trapani che vince e convince e che segna 6 gol con 6 calciatori differenti, a dimostrazione dell'ottima prestazione corale.

 



Trapani strabordante: è 6-0 al Latina !

