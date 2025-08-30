Al via il Premio Dusmet “Life Science – Innovazione Sociale” 2025: aperte le candidature

30/08/2025 00:00:00

La Fondazione G.B. Dusmet, in collaborazione con Expomedicina, annuncia la prima edizione del Premio Dusmet “Life Science – Innovazione Sociale”, un riconoscimento rivolto a progetti capaci di coniugare ricerca scientifica, innovazione tecnologica e impatto sociale nei settori della salute, dell’assistenza e della vita comunitaria.

Il premio sarà conferito nel corso di Expomedicina 2025 (in programma a Palermo dal 26 al 29 ottobre) e nasce con l’intento di promuovere un modello di innovazione inclusiva, orientata al bene comune e alla cura delle persone più fragili. L’iniziativa punta a valorizzare soluzioni nuove e sostenibili che possano contribuire a costruire sistemi di welfare di prossimità più equi e resilienti.

Ambiti di candidatura

I progetti ammessi al premio potranno riguardare diversi settori, tra cui: salute e sostegno a comunità vulnerabili (anziani soli, persone con disabilità, migranti, senza dimora); tecnologie digitali per la medicina e il monitoraggio remoto; servizi socio-sanitari innovativi e pratiche di prevenzione; esperienze di cohousing e welfare comunitario; iniziative culturali e formative orientate alla diffusione di una nuova cultura della cura.

Un Osservatorio multidisciplinare per la valutazione

La selezione sarà affidata all’Osservatorio del Premio, coordinato dalla Fondazione Dusmet e composto da esperti di ambito scientifico, sociale e istituzionale. Tra i membri figurano l’avvocato Cristiano Bevilacqua e la dottoressa Claudia Lentini, entrambi esponenti della Fondazione Dusmet. “Il Premio nasce per affermare un principio chiaro: la vera innovazione non può prescindere da un fondamento etico. Scienza e tecnologia devono essere strumenti al servizio della dignità umana, dell’equità e della solidarietà, se vogliamo che la sanità resti davvero universale e inclusiva”, dichiara l’avv. Bevilacqua. “Innovazione sociale e tecnologica significano dare forma a soluzioni concrete che migliorano la vita quotidiana delle persone, rafforzano i legami comunitari e aprono la strada a modelli di cura più vicini, accessibili e resilienti. Con questo Premio vogliamo valorizzare chi, con creatività e competenza, costruisce un futuro che non lascia indietro nessuno”, aggiunge la dott.ssa Lentini.

Come partecipare

Le candidature dovranno essere inviate entro il 30 settembre 2025 all’indirizzo email info@dusmetnews.it, corredate da una breve descrizione del progetto (massimo due pagine) che illustri: grado di maturità, elementi di innovazione, sostenibilità, risultati attesi. I partecipanti potranno integrare la presentazione con materiali multimediali.

Una giuria di esperti nominata dalla Fondazione valuterà le proposte in base a criteri di impatto sociale, innovazione, sostenibilità e coerenza etica.

Il progetto vincitore sarà premiato durante Expomedicina 2025 e coinvolto nelle attività della Fondazione Dusmet e della Scuola di Formazione all’Impegno Socio-Politico per il Mediterraneo, istituita presso la Basilica Abbaziale di San Martino delle Scale. Tutti i finalisti, inoltre, saranno raccontati in un dossier editoriale curato da Innovation Island. Per informazioni e per consultare il bando completo: www.dusmetnews.it.



