Dal jazz al barocco, dal melone giallo alle busiate: gli eventi del weekend in provincia

30/08/2025 06:02:00

Dal vino alle busiate, dal jazz al teatro equestre, fino ai grandi omaggi musicali e ai festival del gusto.

Il fine settimana del 30 e 31 agosto in provincia di Trapani offre un calendario di appuntamenti che intrecciano cultura, tradizione e spettacolo:

ERICE - A Erice, nell’ambito di Borgo diVino in tour, sabato 30 agosto il centro storico ospiterà degustazioni di vini e piatti tipici dalle 18 alle 24, accompagnate da dj set e installazioni artistiche in piazza San Giuliano, performance di violino e voce in piazza San Domenico e il live dei Nidivo in piazza della Loggia. Domenica 31 agosto, sempre tra calici e specialità locali, la musica vedrà protagonisti Ciccio Barbàra e Giulio Cernigliaro con dj & trumpet in piazza della Loggia, il duo Agata e Laco in piazza San Giuliano e il dj set di Giovanni Pace in piazza San Domenico. Domenica 31 agosto alle ore 21.00, nel chiostro dell’Istituto Wigner San Francesco di Erice, andrà in scena “Amor quando si fugge, allor si trova”, un’opera barocca presentata in prima mondiale nell’ambito del festival “Summertime Mema 2025”. L’allestimento vede protagonisti cantanti e musicisti dell’Orchestra Barocca Siciliana diretta da Claudio Astronio, con regia, scene e costumi di Danilo Coppola e le coreografie di Emiliano Pellisari e Marianna/P (No Gravity Theatre). Il biglietto d’ingresso ha un costo di 10 euro.

MARSALA - Ultimo weekend per l’VIII edizione di ’a Scurata – Cunti e Canti al calar del Sole, la rassegna del MAC nelle saline dello Stagnone di Marsala. Sabato 30 agosto alle 21.15, al teatro a mare “Pellegrino 1880”, va in scena Le Vispe Terese, scritto e interpretato da Alessio Piazza, spettacolo che intreccia memoria, ricordi e radici familiari. Domenica 31 agosto alle 19.30, la chiusura sarà affidata al concerto Franco Battiato Tribute: la cura dell’eterno, con Mario Venuti e Rita Botto accompagnati dal Coro Lirico Siciliano e dall’orchestra del Festival dei Teatri di Pietra, per un viaggio tra i brani più celebri e spirituali del cantautore etneo.

BUSETO PALIZZOLO - A Buseto Palizzolo il fine settimana di Busiate Buseto si accende di musica e spettacolo. Sabato 30 agosto, dopo l’apertura degli stand gastronomici alle 19, la serata sarà animata dalle coreografie dell’associazione Passione Danza e dal repertorio musicale di Alex & Sabry. Il momento più atteso è il cabaret di Ernesto Maria Ponte, che porterà comicità e leggerezza prima della chiusura in musica. Domenica 31 agosto la manifestazione assume un respiro più familiare: alle 19.30 spazio all’animazione dell’associazione Iobarcollamanonmollo, mentre alle 21 il concerto degli Opera ’80 segnerà il gran finale di questa tredicesima edizione, che per tre giorni avrà trasformato Villaggio Badia in un crocevia di sapori, tradizione e convivialità.

GIBELLINA - Il 30 e 31 agosto a Gibellina torna La Notte Gialla, il festival dedicato al melone giallo e alla gastronomia siciliana. In programma un villaggio enogastronomico, live cooking, mercato dell’ingegno, fiera, animazione e performance artistiche. Sul palco: il 30 agosto lo show anni ’90 di Radio Time 90, mentre il 31 agosto concerto degli Shakalab.

SAN VITO LO CAPO - Sabato 30 agosto si chiude a San Vito Lo Capo la rassegna San Vito Jazz Summer ’25 con il concerto della cantante Alice Ricciardi, una delle voci più raffinate del panorama jazz italiano. Sarà accompagnata da Roberto Tarenzi al pianoforte, Pietro Ciancaglini al contrabbasso e Marcello Pellitteri alla batteria. Un gran finale che conferma lo spirito della manifestazione: tre sere di grande jazz nel cuore del borgo, con ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

MARINELLA DI SELINUNTE - Il 30 agosto alle 18.30, in piazza Empedocle, si terrà la Sagra della Sarda. L’evento sarà animato dalla Scuderia Carbone e dalla Piccola Orchestra del Carretto Siciliano, tra musica e tradizione popolare.

PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE - Domenica 31 agosto 2025 alle 21.00, al Tempio F del Parco Archeologico di Selinunte, andrà in scena “Prometeo”, il teatro equestre di Giuseppe Cimarosa. Lo spettacolo intreccia mito, danza col fuoco e narrazione teatrale, con la voce di Salvo Piparo, le performance di Anima Ignis con Giusy Di Blasi ed Eleonora Velka-Sai. Cavalli, fiamme e parole daranno vita al racconto dell’eroe che sfidò gli dèi per donare all’umanità il fuoco. Biglietti su coopculture.it e alla biglietteria del Parco di Selinunte.

PARCO ARCHEOLOGICO DI SEGESTA - Sabato 30 agosto, al Tempio di Segesta, si chiude la rassegna Talkinjazz 2025 con il concerto del Flavio Boltro Quartet insieme alla cantante Eileena Dennis. Sul palco anche Salvatore Bonafede al pianoforte, Mauro Cotroneo al contrabbasso e Joe Santoro alla batteria, per una serata di grande jazz tra tromba e voce in uno scenario unico.

CALATAFIMI SEGESTA - Il 31 agosto alle ore 20.15, a Pianto Romano, l’associazione Segesta nel Sogno APS porta in scena “Fimmina lingua longa”, testo e regia di Cati Mangiaracina con l’interpretazione di Clara Bray. La pièce, ispirata alla storia di Rita Atria, racconta il coraggio e le fragilità della giovane testimone di giustizia, offrendo un momento di memoria e riflessione civile.

PANTELLERIA - Domenica 31 agosto alle 18.30, presso la spiaggia del Lago di Venere, si terrà l’evento "ECHI DI VENERE", un reading a impatto zero, organizzato dall'Unipant e ideato da Lucia Boldi. Il reading, che si svolgerà a lume di candela, presenterà brani che raccontano la bellezza e le contraddizioni di Pantelleria, letti da voci d’eccezione come Gianni Bernardo, Cristina Barbagallo, e Francesca Marrucci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 331 490 5245.

MARSALA - A Marsala il fine settimana si arricchisce con le aperture estive dei siti del Parco Archeologico di Lilibeo, dove gli archeologi di ArcheOfficina guidano i visitatori alla scoperta di tre luoghi unici: la chiesa rupestre di Santa Maria della Grotta con i suoi affreschi medievali, la Latomia dei Niccolini trasformata in cimitero dalle prime comunità cristiane e l’Ipogeo di Crispia Salvia con le sue pitture funerarie del III secolo. Le visite si svolgono sabato dalle 16 alle 19 e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, con partenze ogni ora fino a un’ora prima della chiusura. PACECO - A Macaràro, la rassegna artistico-culturale di Paceco, nel weekend porta in scena due produzioni siciliane. Sabato 30 agosto, alla Villa comunale, debutta Aranci di ’nterra di Giacomo Bonagiuso, con Liliana Marciante, Giovanna Russo e Giovanna Scarcella. Domenica 31 agosto chiude la sezione teatrale lo spettacolo Mater di Giuseppe Tarantino, interpretato da Ilenia Di Simone e Ylenia Modica. Entrambi gli appuntamenti iniziano alle 21.30 con ingresso libero.

CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Il 30 agosto a Castellammare del Golfo sarà protagonista la cantante Daria Biancardi, che si esibirà come special guest al Premio Zeffieri, portando sul palco la sua voce soul in una serata di musica e spettacolo.



