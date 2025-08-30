Meteo nel trapanese: oggi e domani, sole e bel tempo

La giornata di oggi nel Trapanese sarà caratterizzata da un clima stabile e gradevole, con prevalenza di cielo poco nuvoloso o velato.
- Temperature: minime attestate intorno ai 24°C e massime sui 27°C, con il picco previsto alle ore 13. La minima verrà raggiunta in serata, verso le 23.
- Condizioni del cielo: soleggiamento diffuso al mattino, lieve velatura nel pomeriggio e ritorno del bel tempo in serata.
- Venti: moderati da Ovest-Nord-Ovest al mattino (circa 23 km/h), in rotazione da Nord-Ovest nel pomeriggio con intensità tra i 19 e i 24 km/h. In serata tenderanno a indebolirsi, mantenendo provenienza nord-occidentale con circa 8 km/h.
-
Domenica 31 Agosto – Trapani
La giornata di domani sarà all’insegna del bel tempo.
- Condizioni del cielo: sereno al mattino e al pomeriggio, con qualche lieve nuvolosità in serata.
- Temperature: valori simili a quelli odierni, ideali per chi vorrà approfittarne per trascorrere ore all’aperto o al mare.