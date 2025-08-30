Sezioni
Cronaca

» Sanità
30/08/2025 18:05:00

Dentista abusivo scoperto a Trapani. L'allarme dell'Ordine dei Medici

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-08-2025/1756562955-0-dentista-abusivo-scoperto-a-trapani-l-allarme-dell-ordine-dei-medici.jpg

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Trapani esprime forte preoccupazione a seguito della recente denuncia per esercizio abusivo della professione odontoiatrica emersa nel territorio provinciale.

 

Il Presidente della Commissione Albo degli Odontoiatri, dott. Vito Sanci, ha dichiarato: “Ringraziamo le Forze dell’Ordine, in particolare i Carabinieri, per l’impegno e l’attenzione dimostrata nelle indagini. Episodi come questo destano un profondo allarme sociale: leggere nel 2025 notizie di falsi dentisti e falsi tecnici, in un contesto in cui tanti giovani colleghi qualificati faticano a trovare spazio nel mondo del lavoro, è doppiamente doloroso”.

Il Presidente ha inoltre sottolineato i gravi rischi connessi a queste pratiche: mancanza di autorizzazioni sanitarie, mancato rispetto dei protocolli di igiene, sterilizzazione e sicurezza clinica. “Tutto ciò – ha aggiunto – si traduce in un grave pericolo per la salute dei cittadini, che rappresenta invece il nostro principio guida e la nostra priorità assoluta”.

 

L’Ordine invita pertanto i cittadini a segnalare prontamente eventuali situazioni sospette e, in caso di dubbi, a rivolgersi all’Ordine stesso per verificare l’iscrizione e la regolarità dei professionisti.

“Solo attraverso la collaborazione e la vigilanza reciproca – ha concluso il Presidente – possiamo difendere il diritto alla salute e contrastare con fermezza l’esercizio abusivo della professione”.

Questo nuovo episodio segue a distanza di tempo altre vicende analoghe, come il caso della clinica Visodent, e conferma l’attenzione costante dell’Ordine nei confronti della tutela della cittadinanza e della professione odontoiatrica.