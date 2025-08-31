Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
31/08/2025 13:16:00

Trapani, cori offensivi allo stadio contro l'assessore Barbara: è bufera politica

https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-08-2025/1756638937-0-trapani-cori-offensivi-allo-stadio-contro-l-assessore-barbara-e-bufera-politica.jpg

Una vera bomba è esplosa allo stadio Provinciale di Trapani durante la partita tra FC Trapani 1905 e Latina, finita con un sonoro 6-0 per i granata. Mentre in campo si festeggiava la vittoria, dagli spalti della curva si è levato un coro offensivo indirizzato all’assessore comunale allo sport, Emanuele Barbara: «Barbara uomo di m…». Un episodio che ha subito acceso il dibattito in città, spostando l’attenzione dal calcio giocato alle polemiche politiche.

Barbara, colpito dall’attacco verbale, ha affidato ai social una risposta intrisa di amarezza ma anche di ironia: «Il coro non faceva ancora parte della collezione, lo aggiungiamo stasera! Grazie ragazzi, aver sottratto del tempo ad incitare i calciatori per dedicarlo a me… beh, mi commuove! Ho provato pena per i cantanti che non conoscono nemmeno una virgola dell’uomo Barbara. Forza Trapani, recuperiamo!».

Non è mancata la reazione del sindaco Giacomo Tranchida, che ha firmato una lunga nota di solidarietà pubblicata sul sito del Comune. Nel testo il primo cittadino parla di “mascariamento”, richiama alla memoria figure come Mauro Rostagno e ribadisce la piena fiducia all’assessore Barbara: «Un attacco oltraggioso tanto alla persona quanto all’istituzione. L’obiettivo è delegittimarlo nella sua autonomia personale e nella funzione pubblica. Da parte mia e della giunta, piena solidarietà e conferma fiduciaria».

Alle parole del sindaco si sono aggiunte quelle del presidente del Consiglio comunale, Alberto Mazzeo: «Desidero esprimere pubblicamente la mia più sincera e convinta solidarietà all’Assessore Lele Barbara, oltraggiato ingiustamente da cori ingiuriosi che nulla hanno di sportivo. Dietro la funzione pubblica c’è una persona che, con dedizione e capacità, si spende per la città. Molti non sanno quanto Lele stia soffrendo per questo clima di veleni. Diversamente da chi guarda a lui con invidia, io ho grande stima del suo impegno e della sua forza morale. Non è solo, né sul piano umano né politico».

Ma il messaggio istituzionale ha scatenato ulteriori reazioni politiche. Valerio Antonini, imprenditore romano e presidente del Trapani Shark e del Trapani Calcio, ha attaccato duramente Tranchida: «Continua a utilizzare il sito e i social del Comune per fini personali. Vergognoso. È evidente una regia occulta. Si tirano in ballo Rostagno, bollette inventate e lettere anonime. Uno schifo. Questa giunta sta portando Trapani al dissesto, STRANCHIDIAMOCI tutti subito!».

L’episodio dei cori allo stadio diventa quindi l’ennesimo terreno di scontro tra istituzioni, tifoseria e politica cittadina, con il rischio che la tensione travalichi i confini del dibattito sportivo.

 