Trapani, cori offensivi allo stadio contro l'assessore Barbara: è bufera politica

31/08/2025 13:16:00

Una vera bomba è esplosa allo stadio Provinciale di Trapani durante la partita tra FC Trapani 1905 e Latina, finita con un sonoro 6-0 per i granata. Mentre in campo si festeggiava la vittoria, dagli spalti della curva si è levato un coro offensivo indirizzato all’assessore comunale allo sport, Emanuele Barbara: «Barbara uomo di m…». Un episodio che ha subito acceso il dibattito in città, spostando l’attenzione dal calcio giocato alle polemiche politiche.

Barbara, colpito dall’attacco verbale, ha affidato ai social una risposta intrisa di amarezza ma anche di ironia: «Il coro non faceva ancora parte della collezione, lo aggiungiamo stasera! Grazie ragazzi, aver sottratto del tempo ad incitare i calciatori per dedicarlo a me… beh, mi commuove! Ho provato pena per i cantanti che non conoscono nemmeno una virgola dell’uomo Barbara. Forza Trapani, recuperiamo!».

Non è mancata la reazione del sindaco Giacomo Tranchida, che ha firmato una lunga nota di solidarietà pubblicata sul sito del Comune. Nel testo il primo cittadino parla di “mascariamento”, richiama alla memoria figure come Mauro Rostagno e ribadisce la piena fiducia all’assessore Barbara: «Un attacco oltraggioso tanto alla persona quanto all’istituzione. L’obiettivo è delegittimarlo nella sua autonomia personale e nella funzione pubblica. Da parte mia e della giunta, piena solidarietà e conferma fiduciaria».

Alle parole del sindaco si sono aggiunte quelle del presidente del Consiglio comunale, Alberto Mazzeo: «Desidero esprimere pubblicamente la mia più sincera e convinta solidarietà all’Assessore Lele Barbara, oltraggiato ingiustamente da cori ingiuriosi che nulla hanno di sportivo. Dietro la funzione pubblica c’è una persona che, con dedizione e capacità, si spende per la città. Molti non sanno quanto Lele stia soffrendo per questo clima di veleni. Diversamente da chi guarda a lui con invidia, io ho grande stima del suo impegno e della sua forza morale. Non è solo, né sul piano umano né politico».

Ma il messaggio istituzionale ha scatenato ulteriori reazioni politiche. Valerio Antonini, imprenditore romano e presidente del Trapani Shark e del Trapani Calcio, ha attaccato duramente Tranchida: «Continua a utilizzare il sito e i social del Comune per fini personali. Vergognoso. È evidente una regia occulta. Si tirano in ballo Rostagno, bollette inventate e lettere anonime. Uno schifo. Questa giunta sta portando Trapani al dissesto, STRANCHIDIAMOCI tutti subito!».

L’episodio dei cori allo stadio diventa quindi l’ennesimo terreno di scontro tra istituzioni, tifoseria e politica cittadina, con il rischio che la tensione travalichi i confini del dibattito sportivo.



