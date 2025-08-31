Sezioni
Cultura
31/08/2025 02:00:00

“Ammare” dei mazaresi Marrone e Messina conquista il secondo posto al Premio Kerasion

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-08-2025/1756584545-0-ammare-dei-mazaresi-marrone-e-messina-conquista-il-secondo-posto-al-premio-kerasion.jpg

Il libro Ammare. Integrazione e convivenza nel Mediterraneo. Il modello Mazara del Vallo, scritto da Roberto Marrone e Giuseppe Messina ed edito da Multiverso Edizioni, ha ottenuto il secondo posto nella sezione “Saggio” del Premio Letterario Kerasion, nell’ambito della rassegna Letture nel Borgo promossa dal Comune di San Pietro Apostolo (CZ).

L’opera, selezionata tra oltre cento titoli in concorso, propone una riflessione sul ruolo di Mazara del Vallo come esempio di convivenza e integrazione nel contesto mediterraneo.

 

“Siamo felicissimi e commossi per questo importante riconoscimento,” hanno dichiarato Marrone e Messina. “Il Premio Kerasion si è confermato una vetrina di altissima qualità, grazie all’accuratezza della selezione e al valore dei testi in gara. È un onore essere parte di una manifestazione che aspira con merito a diventare l'evento letterario d’eccellenza del Sud Italia. Questo premio ci permette di portare la magia di Mazara del Vallo — con le sue culture, le sue profondità e la sua storia — ancora una volta in giro per lo Stivale.”

 

Con Ammare, gli autori raccontano Mazara del Vallo come un modello di convivenza e integrazione, simbolo del Mediterraneo multiculturale che unisce piuttosto che dividere. Un tema che oggi assume un valore ancora più universale e necessario.

 

Marrone e Messina hanno voluto infine rivolgere un sentito ringraziamento alla giuria, all’organizzazione e agli enti promotori, sottolineando come la passione e il rigore con cui è stato curato il premio abbiano contribuito a valorizzare testi di grande spessore.

Il riconoscimento al Premio Kerasion rappresenta dunque un nuovo passo nel viaggio di Ammare, un libro che, partendo da Mazara, porta nel cuore dell’Italia il messaggio di un Mediterraneo che sa essere ponte di civiltà.



