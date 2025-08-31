Il cinema incontra la città: dal 3 al 7 settembre Piazza Ranne – Marsala Film Festival

Tornare a vivere i luoghi dimenticati del centro storico attraverso il linguaggio universale del cinema. È questo lo spirito che anima la seconda edizione di Piazza Ranne – Marsala Film Festival, in programma dal 3 al 7 settembre nel quartiere San Francesco, cuore barocco della città.
La rassegna, ideata e promossa dall’Associazione Stazione Utopia, si presenta come una festa popolare a ingresso gratuito, capace di intrecciare cinema, comunità e cittadinanza attiva. “Ranne” – parola siciliana che significa “grande” – richiama l’idea della piazza come luogo vissuto e condiviso: un simbolo che diventa progetto culturale.
Quest’anno il festival cresce e propone cinque giornate di proiezioni con oltre trenta titoli tra lungometraggi, corti, documentari e film in lingua originale. Le sezioni principali saranno quattro: Il cinema e la piazza - Sicilia in giardino - Notturno Movie - Il cinema dei ragazzi
dALAd arricchire il programma, una mostra fotografica dedicata al rapporto tra cinema e Sicilia, concerti, dj-set, incontri con registi, attori, produttori e giornalisti.
Gli spazi scelti – piazza San Francesco, il Giardino di Assud, Palazzo Spanò e la Chiesetta dell’Itriella – formano un itinerario di bellezza e memoria. In particolare, l’Itriella, riaperta e restituita alla città, sarà il cuore simbolico di questa edizione.
La direzione artistica porta la firma di Luana Rondinelli (drammaturga, attrice e regista), mentre la visione sociale e politica è di Ignazio Passalacqua, presidente di Stazione Utopia. “Con Piazza Ranne vogliamo restituire dignità a un quartiere che ha bisogno di essere guardato con occhi nuovi” – spiega Passalacqua.
“Questa rassegna è un atto d’amore per la mia città” – aggiunge Rondinelli – “un’esperienza che intreccia emozione, memoria e futuro”.
Il programma
3 SETTEMBRE
Arena Piazza Ranne
- 19.30 – Talk d’apertura con professionisti del cinema e autorità. Inaugurazione mostra fotografica “I set di Sicilia”
- 21.00 – Johnny Stecchino (2h 2min)
Arena Itriella
- 20.00 – Talk con gli ospiti di Per un cliente in più
- 20.30 – Per un cliente in più (9 min)
- 21.00 – Talk con gli ospiti di Vite da sprecare
- 21.30 – Vite da sprecare (85 min)
Arena Carpe Diem
- 21.00 – Il bambino che amava la luna (6 min)
- 21.30 – La famosa invasione degli orsi in Sicilia (1h 16min)
4 SETTEMBRE – Serata Rosa Balistreri
Arena Piazza Ranne
- 20.00 – Concerto I Musicanti, Rosa canta e cunta
- 20.30 – Talk con gli ospiti di L’amore che ho
- 21.30 – L’amore che ho (2h 5min)
Arena Itriella
- 19.30 – Talk con gli ospiti di Barbarossa legend
- 20.00 – Barbarossa legend (54min)
- 21.00 – Talk con gli ospiti di Compendio dell’impossibile
- 21.30 – Compendio dell’impossibile (3min)
Arena Carpe Diem
- 21.00 – Cuerdas (10min, in spagnolo con sottotitoli italiani)
- 21.30 – La gabbianella e il gatto (1h 15min)
Giardino di Assud – Terrazza Fina
- 23.00 – Concerto Cico Messina
5 SETTEMBRE – Serata Monica Vitti
Arena Piazza Ranne
- 19.30 – La ragazza con la pistola (1h 43min)
- 21.00 – Talk con gli ospiti di Mi fanno male i capelli
- 21.30 – Mi fanno male i capelli (1h 23min)
Arena Itriella
- 19.30 – Talk con gli ospiti di Refugium e Sciatumeo
- 20.00 – Refugium (20min) + Sciatumeo (15min)
Arena Carpe Diem
- 21.00 – Il sirenetto (3min)
- 21.30 – Valentina (60min)
Giardino di Assud – Terrazza Fina
- 23.00 – Concerto Giulia Mei
6 SETTEMBRE – Serata Massimo Troisi
Arena Piazza Ranne
- 20.00 – Concerto Carpe Diem
- 21.00 – Il Postino (1h 40min)
Arena Itriella
- 19.30 – Talk con gli ospiti di Isabella
- 20.00 – Isabella (15min)
- 20.30 – Talk con gli ospiti del Pigneto Film Festival
- 21.00 – Cinque giorni (11min 30sec) + Albert (14min)
Arena Carpe Diem
- 20.30 – Lola e il pianoforte dei rumori (26min)
- 21.00 – Mila (20min)
- 21.30 – La bicicletta di Bartali (80min)
Giardino di Assud – Terrazza Fina
7 SETTEMBRE – Serata Luigi Pirandello
Arena Piazza Ranne
- 20.30 – Tributo a Pirandello: Eco e visione di Melania Genna
- 21.00 – Talk con gli ospiti di La stranezza
- 21.30 – La stranezza (1h 43min)
Arena Itriella
- 19.30 – Talk con gli ospiti di Samsa e Medea
- 20.00 – Samsa (15min) + Medea (14min)
- 21.00 – Per amore di una donna (1h 57min, in lingua originale)
Arena Carpe Diem
- 20.30 – Bigio Randagio (27min)
- 21.00 – La favolosa storia di Barbiana (20min)
- 21.30 – Arf (75min)