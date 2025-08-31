Salemi. Piazza Libertà torna ad essere dei salemitani

31/08/2025 06:31:00

Splendida, divertente e partecipata serata all’insegna della buona musica domenica scorsa a Salemi nella centralissima piazza Libertà.



A rendere indimenticabile l’evento, insolito per la location scelta, ci ha pensato la Band "COLPA D'ALFREDO", capitanata dal loro front man Ivano (che ha impersonato il grande Vasco alla perfezione) deliziando il pubblico con una superba interpretazione dei vari brani che i numerosi presenti hanno apprezzato ed applaudito.

Successo per loro che certamente non e’ una novità, fin da quando debuttarono nella trasmissione di Rai 1 “Tali e quali show” a carattere nazionale impressionando positiva mentente la qualificata giuria .

Vito Conforto, titolare dell'Extra Bar e Fabrizio Chianetta, che sono stati gli organizzatori della manifestazione desiderano ringraziare pubblicamente oltre al Sindaco Vito Scalisi, l'assessore al turismo Pietro Crimi e tutto lo staff del Comune per avere concesso il gratuito patrocinio anche tutti gli Sponsor fondamentali alla riuscita della kermesse.

Abbiamo chiesto ai cittadini cosa ne pensano di questo tipo di iniziative. Le risposte sono state un coro di approvazione, tutti concordano che Salemi ha tantissimo bisogno di riappropriarsi degli spazi che una volta erano affollati di gente.

Uno dei tanti da noi interpellati cosi sinteticamente ci ha detto: “Questo tipo di iniziative insieme alle altre organizzate in zone spesso dimenticate della "CITTA" sono fondamentali affinché con la presenza la nostra gente riprenda a frequentare spazi che rischiano di non essere più nostri ;siano di auspicio ad altre e possono essere una soluzione perché Via Marsala ,piazza Libertà e il centro possano ritornare ad essere il "salotto" della città che tante generazioni ricordano”.



I mugugni e le lamentele servono a niente. L’inizio ci e’ sembrato molto positivo e incoraggiante. E’ questa senza dubbio la strada da seguire.



Franco Ciro Lo Re





