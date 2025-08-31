Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
31/08/2025 06:31:00

Salemi. Piazza Libertà torna ad essere dei salemitani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-08-2025/1756582442-0-salemi-piazza-liberta-torna-ad-essere-dei-salemitani.jpg

Splendida, divertente e partecipata serata all’insegna della buona musica domenica scorsa  a Salemi nella centralissima piazza Libertà. 


A rendere indimenticabile l’evento, insolito per la location scelta, ci ha pensato la Band "COLPA  D'ALFREDO", capitanata dal loro front man Ivano (che ha impersonato il grande Vasco alla perfezione) deliziando il pubblico con una superba interpretazione dei vari brani che i numerosi presenti hanno apprezzato ed applaudito.
Successo per loro che certamente non e’ una novità,  fin da quando debuttarono  nella trasmissione di Rai 1 “Tali e quali show” a carattere nazionale impressionando positiva mentente la qualificata giuria .
Vito Conforto, titolare dell'Extra Bar e Fabrizio Chianetta, che sono stati gli  organizzatori della manifestazione desiderano ringraziare pubblicamente oltre al Sindaco Vito Scalisi,  l'assessore al turismo Pietro Crimi e tutto lo staff del Comune per avere concesso il gratuito patrocinio anche tutti gli Sponsor fondamentali alla riuscita della kermesse.
Abbiamo chiesto ai cittadini cosa ne pensano di questo tipo di iniziative. Le risposte sono state un coro di approvazione, tutti concordano che Salemi ha tantissimo bisogno di riappropriarsi degli spazi che una volta erano affollati di gente.
Uno dei tanti da noi interpellati cosi sinteticamente ci ha detto: “Questo tipo di iniziative insieme alle altre organizzate in zone spesso dimenticate della "CITTA" sono fondamentali affinché con la presenza la nostra gente riprenda a frequentare spazi che rischiano di non essere più nostri ;siano di auspicio ad altre e possono essere una soluzione perché Via Marsala ,piazza Libertà e il centro possano ritornare ad essere il "salotto" della città che tante generazioni ricordano”.


I mugugni e le lamentele servono a niente. L’inizio ci e’ sembrato molto positivo e incoraggiante. E’ questa senza dubbio la strada da seguire.
 

Franco Ciro Lo Re
 



Cultura | 2025-08-31 06:31:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-08-2025/salemi-piazza-liberta-torna-ad-essere-dei-salemitani-250.jpg

Salemi. Piazza Libertà torna ad essere dei salemitani

Splendida, divertente e partecipata serata all’insegna della buona musica domenica scorsa  a Salemi nella centralissima piazza Libertà. A rendere indimenticabile l’evento, insolito per la location scelta, ci ha pensato...