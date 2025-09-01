Trapani, nasce il sodalizio artistico tra il poeta Barone e il tenore Lentini

01/09/2025 22:00:00

Le parole si fanno musica, e la Sicilia diventa palcoscenico di un incontro artistico che unisce poesia e canto lirico. È nato il sodalizio tra il poeta trapanese Nino Barone e il tenore pacecoto Vincenzo Lentini, protagonista di una collaborazione che promette di portare l’identità isolana a un pubblico sempre più vasto.

La scintilla è scoccata con “La me Sicilia”, poesia di Barone trasformata in un brano musicale e presentata in anteprima al Polo San Rocco di Trapani. L’esecuzione, accolta da una standing ovation, ha conquistato il pubblico, confermando la forza di un connubio che fonde la parola scritta con la potenza del bel canto.

«La mia esperienza di poeta mi ha portato più volte a incontrare musicisti che hanno trasformato i miei testi in canzoni – spiega Barone – ma questa collaborazione con Vincenzo Lentini rappresenta per me un passo importante. Il nostro è un sodalizio che unisce la forza evocativa della parola alla potenza della voce lirica, e sono certo che porterà a nuovi e affascinanti progetti futuri».

Barone, membro del Collegio Scientifico dell'Accademia della Lingua Siciliana, è da anni impegnato nella valorizzazione della cultura e delle tradizioni isolane. Molti dei suoi versi sono già stati musicati da artisti come Antonio Papa, Tanino Gaglio e Massimo Marsala. Con Lentini, però, si apre un orizzonte nuovo: un progetto che mira a fondere la poesia con la lirica, superando i confini della musica popolare.

Il tenore Vincenzo Lentini, che ha calcato i palcoscenici internazionali portando con sé la voce e l’anima della Sicilia, presta ora la sua arte ai versi di Barone, trasformandoli in un’esperienza emozionale che racconta la bellezza, l’identità e la passione della loro terra.

Il successo della prima assoluta lascia presagire un percorso ricco di produzioni e serate-evento: un viaggio artistico che, partendo da Trapani, punta a far risuonare l’eco della Sicilia nel mondo.



