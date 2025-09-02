Trapani tra le province sicilane con i mutui più bassi: importo medio è di 111mila euro
Trapani si colloca nella parte bassa della classifica regionale per quanto riguarda l’importo medio richiesto dai cittadini siciliani per un mutuo: nei primi sei mesi del 2025, secondo l’analisi congiunta di Facile.it e Mutui.it, le domande di finanziamento presentate nella provincia hanno avuto un valore medio pari a 110.779 euro, cifra leggermente superiore solo a quella rilevata a Siracusa (110.099 euro) e nettamente inferiore rispetto alle province capofila Palermo (121.704 euro) e Catania (120.291 euro).
Nel complesso, però, il mercato siciliano dei mutui mostra segnali di vivacità: tra gennaio e giugno 2025, l’importo medio richiesto a livello regionale si è attestato a 116.029 euro, in crescita del 2% rispetto allo stesso periodo del 2024.
Fiducia e condizioni favorevoli
«Le buone condizioni offerte dalle banche, l’alleggerimento del costo del denaro e un aumento generale della fiducia dei consumatori hanno avuto un impatto positivo sul mercato dei mutui», spiegano gli esperti di Facile.it. Il primo semestre del 2025 si è chiuso con i principali indicatori in crescita, a testimonianza del fatto che sempre più italiani sono tornati a chiedere un finanziamento per acquistare casa.
Giovani in aumento e peso sulle surroghe
Un segnale incoraggiante arriva anche dall’età media dei richiedenti: pur restando più alta rispetto al 2022, si registra un primo calo, indice di una maggiore presenza di giovani pronti a investire nell’acquisto di un immobile. Rilevante anche il dato sulle surroghe: in Sicilia, nel primo semestre del 2025, hanno rappresentato il 24% delle richieste totali.
Il quadro delle province siciliane
Dietro Palermo, Catania e Messina (113.243 euro), si trovano Ragusa (111.374 euro), Trapani (110.779 euro) e Siracusa (110.099 euro). Chiudono la graduatoria Agrigento (104.200 euro), Enna (100.684 euro) e Caltanissetta (99.553 euro), unica provincia sotto la soglia dei 100mila euro.
Le offerte dei tassi
Sul fronte delle condizioni, il 2025 ha visto un riallineamento del mercato: mentre i mutuatari continuano a preferire i tassi fissi – leggermente risaliti per effetto dell’indice IRS – sono i variabili a risultare oggi più convenienti grazie al calo dell’Euribor dopo i tagli della BCE. Per un mutuo medio da 126mila euro in 25 anni, con LTV al 70%, le migliori offerte online a tasso fisso partono da un TAN del 2,92% e una rata di 592 euro; per il variabile, invece, si scende al 2,33% con una rata mensile di 554 euro.
