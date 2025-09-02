Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Incidenti
02/09/2025 17:32:00

Altra tragedia sulle strade siciliane, padre e figlio muoiono in un incidente

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-09-2025/1756827321-0-altra-tragedia-sulle-strade-siciliane-padre-e-figlio-muoiono-in-un-incidente.jpg

Una giornata tragica sulle strade siciliane. Dopo l’incidente mortale della notte a Palermo, costato la vita a Antonio Mazzola (27 anni) e Domenico Schiavo (22 anni), nel pomeriggio un altro schianto ha insanguinato la statale 189 Della Valle dei Platani, nel territorio di Lercara Friddi.

 

Nello scontro frontale tra una Bmw e una Peugeot hanno perso la vita Gaetano e Tommaso Catalano, padre e figlio di 68 e 39 anni. Il primo residente a Lercara, il secondo a Torino. Illeso invece il conducente dell’altra auto, un 59enne di Mussomeli.

 

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei due uomini. Presenti anche i carabinieri e le squadre dell’Anas per gestire la viabilità. Il tratto di strada è rimasto chiuso per alcune ore, con forti ripercussioni sul traffico, riaperto soltanto nel pomeriggio.

Con le due vittime di Lercara e i due giovani motociclisti morti a Palermo, il bilancio della giornata è drammatico: quattro morti in poche ore sulle strade siciliane.