Altra tragedia sulle strade siciliane, padre e figlio muoiono in un incidente

02/09/2025 17:32:00

Una giornata tragica sulle strade siciliane. Dopo l’incidente mortale della notte a Palermo, costato la vita a Antonio Mazzola (27 anni) e Domenico Schiavo (22 anni), nel pomeriggio un altro schianto ha insanguinato la statale 189 Della Valle dei Platani, nel territorio di Lercara Friddi.

Nello scontro frontale tra una Bmw e una Peugeot hanno perso la vita Gaetano e Tommaso Catalano, padre e figlio di 68 e 39 anni. Il primo residente a Lercara, il secondo a Torino. Illeso invece il conducente dell’altra auto, un 59enne di Mussomeli.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei due uomini. Presenti anche i carabinieri e le squadre dell’Anas per gestire la viabilità. Il tratto di strada è rimasto chiuso per alcune ore, con forti ripercussioni sul traffico, riaperto soltanto nel pomeriggio.

Con le due vittime di Lercara e i due giovani motociclisti morti a Palermo, il bilancio della giornata è drammatico: quattro morti in poche ore sulle strade siciliane.



