 "Fermiamo la barbarie". Trapani in piazza per Gaza

03/09/2025 12:21:00

“Fermiamo la barbarie”. La Cgil di Trapani, insieme ai giornalisti, alle associazioni e ai partiti scenderà in piazza sabato 6 settembre per sostenere la Global Sumud Flotilla e per chiedere al governo di “schierarsi dalla parte della pace, della giustizia e del diritto internazionale”.



L’appuntamento è, alle 19, in piazza Municipio da dove partirà il corteo che percorrerà le vie Garibaldi e Torrearsa fino ad arrivare in via Ammiraglio Staiti, davanti al molto dove è ormeggiata la nave Mediterranea Saving Humans. Ai partecipanti è chiesto di portare con sé una barchetta di carta, anche dipinta con i colori della bandiera palestinese, simbolo di libertà, di resistenza e di pace.



Alla manifestazione della Cgil, che si terrà in tutta Italia, hanno aderito la Fnsi - Assostampa, Anpi, Arcigay, Libera, Auser, Articolo 21, Ciao Mauro, Comitato per la difesa della Costituzione, Fridays For Future, Sinistra Italiana, Sinistra Futura, Partito democratico, Movimento 5 stelle e Rifondazione Comunista.



