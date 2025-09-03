Sezioni
Cronaca
03/09/2025 12:21:00

 "Fermiamo la barbarie". Trapani in piazza per Gaza

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-09-2025/1756894299-0-fermiamo-la-barbarie-trapani-in-piazza-per-gaza.jpg

“Fermiamo la barbarie”. La Cgil di Trapani, insieme ai giornalisti, alle associazioni e ai partiti scenderà in piazza sabato 6 settembre per sostenere la Global Sumud Flotilla e per chiedere al governo di “schierarsi dalla parte della pace, della giustizia e del diritto internazionale”.


L’appuntamento è, alle 19, in piazza Municipio da dove partirà il corteo che percorrerà le vie Garibaldi e Torrearsa fino ad arrivare in via Ammiraglio Staiti, davanti al molto dove è ormeggiata la nave Mediterranea Saving Humans. Ai partecipanti è chiesto di portare con sé una barchetta di carta, anche dipinta con i colori della bandiera palestinese, simbolo di libertà, di resistenza e di pace.


Alla manifestazione della Cgil, che si terrà in tutta Italia, hanno aderito la Fnsi - Assostampa, Anpi, Arcigay, Libera, Auser, Articolo 21, Ciao Mauro, Comitato per la difesa della Costituzione, Fridays For Future, Sinistra Italiana, Sinistra Futura, Partito democratico, Movimento 5 stelle e Rifondazione Comunista.



