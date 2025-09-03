Meteo nel trapanese: oggi qualche nuvola, domani torna il sereno

03/09/2025 08:00:00

Oggi, mercoledì 3 settembre, nel trapanese, il meteo sarà caratterizzato da qualche nube sparsa, ma senza fenomeni di rilievo. Le temperature oscilleranno tra i 22°C e i 27°C, con la minima registrata attorno alle 7 del mattino e la massima prevista alle ore 14.

Durante la mattinata e il pomeriggio si osserveranno nuvole innocue, mentre in serata il cielo si presenterà sereno. I venti soffieranno moderati da Nord tra i 22 e i 27 km/h nelle ore centrali della giornata, per poi provenire da Nord-Nord-Est in serata, con intensità compresa tra 15 e 24 km/h. L’intensità solare più alta è attesa intorno alle 13, con un indice UV pari a 7.4.

Il mare si manterrà calmo, con temperatura superficiale intorno ai 25.4°C.

Le previsioni per domani, giovedi 4 settembre

Per la giornata di giovedì 4 settembre, a Trapani sono previste condizioni di cielo sereno per l’intero arco della giornata. Le temperature rimarranno stabili, con valori compresi tra 22°C e 27°C, accompagnati da venti moderati, senza variazioni di rilievo rispetto a oggi. In sintesi, dopo una giornata odierna con qualche passaggio nuvoloso, il meteo nel trapanese tornerà stabile e soleggiato già da domani, garantendo condizioni ideali per attività all’aperto e giornate al mare.



