Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Meteo
03/09/2025 08:00:00

Meteo nel trapanese: oggi qualche nuvola, domani torna il sereno

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-09-2025/1756874465-0-meteo-nel-trapanese-oggi-qualche-nuvola-domani-torna-il-sereno.jpg

Oggi, mercoledì 3 settembre, nel trapanese, il meteo sarà caratterizzato da qualche nube sparsa, ma senza fenomeni di rilievo. Le temperature oscilleranno tra i 22°C e i 27°C, con la minima registrata attorno alle 7 del mattino e la massima prevista alle ore 14.

 

Durante la mattinata e il pomeriggio si osserveranno nuvole innocue, mentre in serata il cielo si presenterà sereno. I venti soffieranno moderati da Nord tra i 22 e i 27 km/h nelle ore centrali della giornata, per poi provenire da Nord-Nord-Est in serata, con intensità compresa tra 15 e 24 km/h. L’intensità solare più alta è attesa intorno alle 13, con un indice UV pari a 7.4.

Il mare si manterrà calmo, con temperatura superficiale intorno ai 25.4°C.

 

Le previsioni per domani, giovedi 4 settembre

Per la giornata di giovedì 4 settembre, a Trapani sono previste condizioni di cielo sereno per l’intero arco della giornata. Le temperature rimarranno stabili, con valori compresi tra 22°C e 27°C, accompagnati da venti moderati, senza variazioni di rilievo rispetto a oggi. In sintesi, dopo una giornata odierna con qualche passaggio nuvoloso, il meteo nel trapanese tornerà stabile e soleggiato già da domani, garantendo condizioni ideali per attività all’aperto e giornate al mare.



Meteo | 2025-09-01 08:16:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-09-2025/meteo-sicilia-settembre-inizia-con-il-caldo-250.jpg

Meteo Sicilia. Settembre inizia con il caldo

Settembre si apre in Sicilia con l’alta pressione subtropicale che porta una nuova ondata di caldo. Le previsioni annunciano giornate stabili e soleggiate, con temperature in deciso aumento soprattutto nelle zone interne. Oggi, 1°...