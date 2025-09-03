Trapani, i consiglieri del gruppo di Barbara scaricano... Barbara

03/09/2025 18:30:00

Nessuna spallata a Giacomo Tranchida, sindaco di Trapani, anzi, le dimissioni di Emanuele Barbara da assessore hanno ricompattato la maggioranza. I quattro consiglieri di Rigenerazioni - Verdi Europa, che facevano riferimento proprio all'ex assessore, hanno annunciato di non condividere le posizioni di Barbara e di restare al fianco del primo cittadino.

Giovanni Parisi, Baldo Cammareri, Angela Grignano e Andrea Genco parlano di “stupore e incredulità” per i fatti delle ultime ore, sottolineando come il clima politico cittadino sia ormai “avvelenato come non mai”.

I consiglieri rivendicano il percorso condiviso con Barbara sin dall’inizio della sindacatura, ma lamentano di aver appreso solo tramite i social alcune interlocuzioni tenute dall’ex assessore e mai condivise con il gruppo: “Avremmo auspicato maggiore chiarezza e sincerità nei nostri confronti, ma abbiamo dovuto constatare che la nostra lealtà non era pienamente contraccambiata”.

Rigenerazioni-Verdi Europa assicura, dunque, compattezza e sostegno alla maggioranza: “Qualcuno che forse credeva di poterci spezzare o soggiogare rimarrà deluso: ci troverà uniti, coesi e coerenti. Non lasceremo che la scelta di una singola persona – confusa o forse eccessivamente preoccupata del suo futuro politico – possa ledere la nostra volontà di portare avanti il lavoro per la città”.

Il gruppo ribadisce i principi di correttezza, trasparenza e legalità e si dice pronto a sostenere un percorso di verifica istituzionale: “Un consulto legale o un parere dell’ANAC potrebbero chiarire la querelle e permettere a tutti di operare in serenità”.

Infine, respingono con forza l’idea che vi siano complotti orditi dal sindaco o dall’amministrazione: “È una narrazione fuorviante. I comportamenti eversivi sono altri e chi li mette in atto prima o poi ne pagherà lo scotto”.

