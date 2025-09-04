Quando Armani donó 500 mila euro a Pantelleria dopo l’incendio

04/09/2025 16:20:00

Oggi, 4 settembre 2025, il mondo piange la scomparsa di Giorgio Armani, morto a 91 anni. Maestro di eleganza senza tempo, “Re Giorgio” non è stato solo lo stilista che ha rivoluzionato la moda, ma anche un uomo profondamente legato all’Italia e alle sue comunità. Tra i tanti episodi che testimoniano la sua generosità, resta vivo il ricordo della donazione di 500mila euro a Pantelleria dopo il devastante incendio dell’agosto 2022.

Quella notte del 17 agosto rimarrà impressa nella memoria dei panteschi e dello stesso Armani, che da oltre quarant’anni aveva scelto l’isola come suo buen retiro. Le fiamme, divampate nella zona orientale, costrinsero centinaia di persone a fuggire in fretta, compreso lo stilista, che riuscì a mettersi in salvo a bordo del suo yacht insieme agli ospiti e ad amici come Myrta Merlino e Marco Tardelli.

Per chi, come lui, amava quella terra ricca di macchia mediterranea, vedere l’isola trasformarsi in una distesa di fuoco fu un colpo durissimo. Proprio per questo Armani volle dare un segnale immediato e concreto, donando una somma importante per sostenere la rinascita della comunità.

In una lettera inviata al sindaco Vincenzo Campo, lo stilista scrisse parole che oggi suonano come un testamento morale: “Frequento quest’isola ormai da quarant’anni, tanto da sentirmene cittadino, eppure continuo a sorprendermi per la qualità umana unica dei suoi abitanti. Con questa donazione desidero ringraziare pompieri, carabinieri, forze dell’ordine, amministratori e volontari che hanno lottato contro le fiamme e difeso Pantelleria.”

Il sindaco, riconoscente, presentò allora una serie di progetti per valorizzare la generosità di Armani: dal potenziamento degli impianti idrici per la Protezione Civile, alle iniziative per recuperare i terreni agricoli abbandonati, una delle principali cause della propagazione dei roghi.

Quel gesto resta uno dei tanti segni del profondo legame tra Armani e Pantelleria, un legame che andava oltre le passerelle e i riflettori. Oggi che il grande stilista ci ha lasciati, la sua eleganza, la sua umanità e la sua capacità di restituire amore a luoghi e persone che gli hanno dato tanto restano scolpiti nella memoria collettiva.



