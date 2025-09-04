Marsala, al Sollima lo spettacolo “Maria volto della speranza” il 17 settembre

04/09/2025 14:49:00

Il Teatro comunale “Maestro Eliodoro Sollima” ospiterà mercoledì 17 settembre alle 21.30 lo spettacolo teatrale Maria, volto della speranza, promosso dall’associazione “Una voce per Maria ODV – ETS” in occasione del primo anniversario dalla sua fondazione.

L’evento, patrocinato dal Comune di Marsala, si propone come un momento di arte e spiritualità, capace di unire comunità e fede attorno alla figura mariana, presentata come simbolo universale di speranza e conforto.

La regia è firmata da Francesco Marchese, mentre il coordinamento artistico è affidato a Maria Alagna, che ha guidato il cast nella realizzazione di una messa in scena intensa e suggestiva. Attraverso parole e immagini, lo spettacolo intende offrire un percorso di riflessione e di emozione collettiva. Fondato nel 2024, il sodalizio “Una voce per Maria” ha già promosso iniziative culturali, incontri e attività solidali, ponendosi come punto di riferimento per chi condivide valori di fede e impegno sociale. Con questa rappresentazione teatrale si apre così il calendario dei festeggiamenti per il primo anno di vita dell’associazione. I biglietti sono disponibili in prevendita presso “Bottega Verde”, in via XI Maggio n. 92/94 a Marsala.



