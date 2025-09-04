Il dolore di Pantelleria per la morte di Armani: "La sua eredità rimarrà nei nostri cuori"

04/09/2025 17:36:00

Il lutto a Pantelleria per Giorgio Armani, morto oggi all'età di 91 anni. Armani era molto legato all'isola, dove aveva delle proprietà e nella sua villa trascorreva da 40 anni le vacanze. Era il suo luogo del cuore, in cui si dedicava dei giorni di relax. Dopo il devastante incendio del 2022 donò 500 mila euro all'isola. Questo il messaggio del Comune:

La comunità di Pantelleria si unisce nel dolore per la scomparsa di Giorgio Armani.

Con lui se ne va non solo il più grande interprete dell’eleganza italiana nel mondo, ma anche un amico sincero della nostra isola.

Come cittadino onorario di Pantelleria, Armani ha intrecciato la sua storia personale con quella della nostra terra. In essa ha trovato rifugio e ispirazione, restituendo sempre con generosità il suo affetto attraverso gesti concreti di sostegno e di tutela del territorio.

Noi Panteschi lo abbiamo sentito parte della comunità e oggi, attoniti, ne piangiamo la perdita con riconoscenza e commozione.

La sua opera ha ispirato generazioni e continuerà a vivere nel segno della sobrietà, della bellezza e della misura che lo hanno reso unico.

La sua eredità rimarrà nei nostri cuori e nella bellezza di Pantelleria, che ha amato e valorizzato.

L'Amministrazione e il Consiglio comunale, in tutte le sue componenti, si stringono attorno alla famiglia, ai collaboratori e a quanti, in Italia e nel mondo, lo hanno ammirato e amato.



