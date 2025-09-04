Il giornalismo nell'era digitale: un incontro a Trapani

04/09/2025 02:06:00

L'evoluzione del giornalismo nell'ecosistema digitale è un tema di grande attualità, che sarà al centro di un incontro organizzato da Assostampa Trapani e ospitato nella sua sede di via Duca d'Aosta 59, a Casa Santa Erice. L'evento, intitolato "Il giornalismo nelle piattaforme editoriali dell'era digitale", si terrà venerdì 5 settembre 2025 dalle 16:30.

L'iniziativa, promossa dall'Associazione Siciliana della Stampa e dall'Ordine dei Giornalisti di Sicilia, si propone di analizzare i profondi cambiamenti che il mondo dell'informazione ha affrontato negli ultimi decenni. Si passerà dalla tradizionale stampa cartacea a un ambiente editoriale frammentato, dinamico e complesso.

Durante l'incontro, un momento speciale sarà dedicato alla figura di Alessandro Vento, pioniere dell'editoria digitale italiana, con radici nel trapanese, prematuramente scomparso. La sua storia sarà al centro di una riflessione sulla capacità di visione e innovazione, nata in Sicilia, e proiettata verso il futuro. L'evento sarà anche l'occasione per ricordare il suo importante contributo alla trasformazione del panorama mediatico italiano.

L'incontro, moderato da Max Firreri, direttore del Media center diocesano "Condividere", vedrà la partecipazione di esperti del settore:

Vito Orlando, segretario Assostampa Trapani

Biagio Semilia, editore di Blogsicilia.it

Mario Parroco, manager ed ex direttore generale di D-Share

Vittorio Corradino, presidente Revisori O.D.G. Sicilia

L'evento è un'importante opportunità di confronto e approfondimento per professionisti, studenti, operatori della comunicazione e per chiunque sia interessato a comprendere le sfide e le prospettive del giornalismo nell'era digitale. L'incontro è aperto al pubblico e accreditato dall'Ordine dei Giornalisti come formazione continua.



