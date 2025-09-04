Trapani inaugura la nuova Pro Loco: festa, musica e tradizione alla Casina delle Palme

04/09/2025 10:17:00

La città di Trapani si prepara a un appuntamento speciale: domenica 7 settembre 2025 verrà presentata ufficialmente la Pro Loco Trapani APS, una realtà che punta a promuovere cultura, identità e tradizioni locali.

Il programma prenderà avvio alle ore 21.00 con la parata dei Tamburi Trapanesi “Trinacria”, che partiranno da Palazzo D’Alì per animare le vie cittadine fino a raggiungere la Casina delle Palme, dove si svolgerà la cerimonia di apertura.

A seguire, alle 21.30, spazio agli interventi delle istituzioni e alla relazione introduttiva del presidente, con una cornice artistica che vedrà protagonisti il gruppo I Tammorra, la cantautrice Roberta Prestigiacomo e l’artista Alberto Noto. L’evento gode del patrocinio del Comune di Trapani ed è organizzato in collaborazione con l’Ente Luglio Musicale Trapanese, con il supporto tecnico di VideoService di Franco Marino.

La serata sarà anche un'occasione per vivere Trapani e le sue atmosfere uniche:




