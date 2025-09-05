Marsala: niente biglietti per i tifosi Trapanesi per la partita di domenica

05/09/2025 09:00:00

Il Prefetto di Trapani, Daniela Lupo, ha deciso di vietare la vendita dei biglietti ai residenti nei comuni di Trapani ed Erice per la partita Marsala 1912 - Accademia Trapani, valida per la Coppa Italia di Eccellenza Sicilia. L’incontro si giocherà domenica 7 settembre allo stadio Nino Lombardo Angotta di Marsala.

La misura è stata presa dopo un confronto con la Questura e il Comitato per la sicurezza delle manifestazioni sportive. Alla base della decisione ci sono motivi di ordine pubblico: le autorità temono possibili tensioni dovute alla storica rivalità tra le tifoserie di Marsala e Trapani, spesso alimentata da campanilismo e contrasti sportivi.



