Marsala: niente biglietti per i tifosi Trapanesi per la partita di domenica

Il Prefetto di Trapani, Daniela Lupo, ha deciso di vietare la vendita dei biglietti ai residenti nei comuni di Trapani ed Erice per la partita Marsala 1912 - Accademia Trapani, valida per la Coppa Italia di Eccellenza Sicilia. L’incontro si giocherà domenica 7 settembre allo stadio Nino Lombardo Angotta di Marsala.

 

La misura è stata presa dopo un confronto con la Questura e il Comitato per la sicurezza delle manifestazioni sportive. Alla base della decisione ci sono motivi di ordine pubblico: le autorità temono possibili tensioni dovute alla storica rivalità tra le tifoserie di Marsala e Trapani, spesso alimentata da campanilismo e contrasti sportivi.



