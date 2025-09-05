Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
05/09/2025 11:09:00

Alle Saline Genna va in scena “Ulisse Racconta Ulisse” con Sergio Vespertino

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-09-2025/1757063489-0-alle-saline-genna-va-in-scena-ulisse-racconta-ulisse-con-sergio-vespertino.jpg

Domenica 7 settembre, alle ore 19.00, la suggestiva location delle Saline Genna ospiterà lo spettacolo teatrale "Ulisse Racconta Ulisse", con la straordinaria interpretazione di Sergio Vespertino.

Il testo, scritto a quattro mani da Beatrice Monroy e dallo stesso Vespertino, ci porterà nel mondo dell'eroe stanco, desideroso di tornare finalmente alla sua Itaca. 

La performance sarà arricchita dalla presenza della giovane e talentuosa musicista La Commare, che accompagnerà Vespertino con la sua voce, il basso e il pianoforte, offrendo un'esperienza unica e coinvolgente. L'organizzazione logistica dell'evento è curata da Oddo Management, dei fratelli Katia e Giuseppe Oddo, che hanno reso possibile questa serata in questa straordinaria location, grazie alla disponibilità e all'ospitalità del Mac (movimento artistico culturale). La prevendita dei biglietti è già attiva sulla piattaforma Liveticket. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 388 566 2176.