Alle Saline Genna va in scena “Ulisse Racconta Ulisse” con Sergio Vespertino

05/09/2025 11:09:00

Domenica 7 settembre, alle ore 19.00, la suggestiva location delle Saline Genna ospiterà lo spettacolo teatrale "Ulisse Racconta Ulisse", con la straordinaria interpretazione di Sergio Vespertino.

Il testo, scritto a quattro mani da Beatrice Monroy e dallo stesso Vespertino, ci porterà nel mondo dell'eroe stanco, desideroso di tornare finalmente alla sua Itaca.

La performance sarà arricchita dalla presenza della giovane e talentuosa musicista La Commare, che accompagnerà Vespertino con la sua voce, il basso e il pianoforte, offrendo un'esperienza unica e coinvolgente. L'organizzazione logistica dell'evento è curata da Oddo Management, dei fratelli Katia e Giuseppe Oddo, che hanno reso possibile questa serata in questa straordinaria location, grazie alla disponibilità e all'ospitalità del Mac (movimento artistico culturale). La prevendita dei biglietti è già attiva sulla piattaforma Liveticket. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 388 566 2176.



