Calcio: domenica il ritorno del Derby di Coppa tra Marsala 1912 ed Accademia Trapani

06/09/2025 14:56:00

In un modo assolutamente inatteso, la gara di ritorno di Coppa Italia Eccellenza tra Marsala 1912 ed Accademia Trapani, che si giocherà al “Municipale” Nino Lombardo Angotta di Marsala domenica 07 agosto alle ore 15:00, diviene di interesse assoluto per i tantissimi appassionati di Calcio delle due Città. A dimostrare che l’ambiente si era riscaldato oltre i consentiti limiti ci ha pensato la Prefettura di Trapani che nel match di andata aveva vietato ai tifosi azzurri l’ingresso al “Sorrentino” di Trapani, e adesso vieta per il ritorno l’ingresso a quelli trapanesi. Il tutto grazie ad una neo-nata acredine tra i gruppi organizzati delle opposte tifoserie che sui social hanno già avuto “contatti” molto accesi a suon di sfottò e filmati. Sembrerebbe soltanto un discorso tra tifoserie, ma non è così: il match di andata, sul campo, ha visto le due formazioni affrontarsi con il coltello tra i denti, e rivisto il filmato della sfida, diversi contrasti tra i giocatori sono sembrati decisamente eccessivi dal punto di vista dell’agonismo. A farne le spese capitan Cammareri per i neroverdi di Amoroso, che subisce la sua prima espulsione di stagione ed il già capitano degli azzurri Genesio uscito sanguinante da un contrasto.

Sono segnali di un match che nessuno vuole perdere. Il match vale il passaggio al turno successivo mantenendo aperta la porta di un lungo torneo (la Coppa Italia) che consente l’approdo, in caso di vittoria finale, alla categoria successiva, primo obiettivo, anche se non apertamente dichiarato, della società cara al Presidente Angelo Casa. La tifoseria azzurra, che certamente giungerà in massa allo Stadio di casa, biglietto unico in Tribuna ad Euro 8,00 ed Abbonati gratis, si attende una partita vincente ed avvincente vista la campagna acquisti degli azzurri. La voglia di vedere il Marsala primeggiare è davvero forte in Città e non passano inosservati i capannelli di tifosi azzurri che nel centro cittadino discutono su cosa potrà fare questa bella e forte squadra. Di contro, l’Accademia Trapani, adesso Polisportiva HE grazie alla Join Venture con l’Handball Erice di Norbert Biasizzo, ambisce a divenire polo di eccellenza e perché no, punto di riferimento alternativo alla società granata del Presidente Antonini con il quale non sono mancate le divergenze. La società da questa stagione presenta un rinnovato e professionale ufficio stampa in stile Handball Erice e si recherà domenica a Marsala consapevole di poter fare uno sgambetto ai cugini lilibetani ambendo anch’essa al passaggio del turno dopo il pareggio a reti inviolate dell’andata.

Nel filmato le dichiarazioni pre partita del tecnico lilibetano Filippo Chinnici:



