Cinema in piazza, jazz, buskers e mitologia: il weekend in provincia di Trapani

06/09/2025 06:00:00

Dal festival degli artisti di strada a San Vito Lo Capo alla musica e agli incontri di Selinunte, passando per il cinema di Piazza Ranne a Marsala e i concerti sull’isola di Mozia.

Questo weekend in provincia di Trapani spazio anche al teatro, alla letteratura, alla scienza e alla tradizione, con eventi che intrecciano linguaggi e comunità: dalle Saline Genna al Parco di Lilibeo, da Trapani a Marettimo, un calendario diffuso che unisce arte, memoria e paesaggio:

SAN VITO LO CAPO - Il 6 settembre si chiude a San Vito Lo Capo la quarta edizione di Naviganti, il buskers festival che dal 4 settembre anima il borgo con acrobati, giocolieri e artisti di strada internazionali. Nella giornata finale, piazze e lungomare ospiteranno gli ultimi spettacoli gratuiti, tra cui il cabaret del “Circo Bottoni”, il divertente “Billy the chicken show!”, il Duo Bau e la compagnia finlandese Käpy Company.

PARCO DI SELINUNTE - Nel fine settimana Selinunte diventa palcoscenico di cultura, musica e tradizioni. Sabato 6 settembre, il Parco archeologico ospita due appuntamenti del cartellone Selinunte Estate: alle 21 il concerto “Cialoma”, con arpa ed ensemble che proporranno musiche di Caramiello, Bellotta, Pasculli e nuove opere di giovani compositori. Domenica 7 settembre, giornata ad ingresso gratuito, al Baglio Florio alle 17 si presenta il libro Apicoltura per amore di Giuseppe Salluzzo e Angela Sanfilippo, dedicato alla memoria dell’ultimo mastru fascitraru degli Iblei, Sebastiano Pulvirenti. L’evento vedrà la partecipazione dei due autori, di studiosi e istituzioni, e dello stesso Pulvirenti, riconosciuto come Tesoro Umano Vivente. A seguire, alle 18, il soprintendente Ferdinando Maurici condurrà il dialogo tra gli autori e gli esperti di apicoltura e agronomia. In parallelo proseguono le visite guidate con CoopCulture, in programma sia sabato che domenica mattina e pomeriggio, tra collina orientale, museo e acropoli, oltre alla possibilità di percorrere il parco in bicicletta. Un’occasione per scoprire la storia e le radici del territorio, tra memoria antica e nuove narrazioni.Sabato (6 settembre) alle 21, “Quando venne il buio”, spettacolo che rievoca la tremenda battaglia delle Termopili tra l’esercito persiano e i guerrieri greci, tra cui i 300 soldati spartani; scontro che ha appena compiuto 2500 anni. Chi parla è Aristodemo, unico superstite spartano, che tra spoken word, musica dal vivo e performance, esplora il conflitto eterno tra dovere e sentimento. Il racconto si trasforma in un’esperienza teatrale contemporanea, capace di dare voce ai dilemmi interiori e alle scelte radicali di uomini sospesi tra gloria e umanità. In scena Stefano Panseri, Giovanni Arezzo e Costanza Amodeo, musiche del polistrumentista Michele Piccione. Biglietti: 15/10 euro.

MARSALA - Piazza Ranne – Marsala Film Festival, che dal 3 settembre anima il quartiere San Francesco con cinema, musica e incontri, vive il 6 e 7 settembre le sue giornate conclusive. Sabato 6 settembre sarà dedicato a Massimo Troisi: in piazza San Francesco, alle 20, il concerto del gruppo Carpe Diem anticiperà la proiezione de Il Postino. All’Itriella spazio a corti e talk, tra cui Isabella, Cinque giorni e Albert, mentre al Carpe Diem si alterneranno animazioni come Lola e il pianoforte dei rumori, Mila e La bicicletta di Bartali. La serata si chiuderà con un dj-set al Giardino di Assud. Domenica 7 settembre il festival si concluderà con un omaggio a Luigi Pirandello: in piazza San Francesco l’attrice Melania Genna porterà in scena Eco e visione, seguita dalla proiezione de La stranezza. All’Itriella saranno proiettati i corti Samsa e Medea, mentre al Carpe Diem andranno in scena Bigio Randagio, La favolosa storia di Barbiana e Arf. Due giornate che confermano il festival come esperienza di comunità oltre che di cinema.

MARSALA - A Mozia prosegue l’Otium Festival – Musica e Scrittura, una rassegna che intreccia concerti jazz in duo e residenze letterarie, trasformando l’isola in un laboratorio di dialogo tra arti, generazioni e culture. Dopo l’apertura del 5 settembre, il programma del weekend ne incarna pienamente lo spirito. Sabato 6 settembre il tema dell’incontro si esprime attraverso due coppie emblematiche: alle 19 il pianista Sal Bonafede, maestro del jazz siciliano, suona con il trombettista Giacomo Tantillo, giovane talento dell’isola, in un dialogo che unisce esperienza e nuove voci. Alle 21 il sassofonista Roberto Ottaviano, figura centrale del jazz italiano, incontra il chitarrista britannico Rob Luft, portando sull’isola un confronto fra tradizione mediterranea e ricerca internazionale. Domenica 7 settembre il festival si chiude con due duetti dal respiro intimo e poetico: alle 19 la chitarra di Rob Luft accompagna la voce di Elina Duni, capace di fondere jazz e folk balcanico; alle 21 il pianista Giovanni Guidi, tra i nomi di punta della scena europea, incontra il trombettista Alessandro Presti, giovane vincitore di premi internazionali, per un finale che guarda al futuro. Info pratiche – Concerti alle 19 e 21 con transfer in barca incluso (partenze dal molo storico di Marsala alle 18.00 e 18.30, ritorni alle 22.30 e 23.00). Biglietti su Ticket SMS: 40 € a serata o 20 € per singolo concerto; abbonamento tre serate 80 € (promo under 35 a 50 €). Museo di Mozia gratuito fino alle 21, con servizio bar attivo durante il festival. Domenica 7 settembre, alle ore 19.00, la suggestiva location delle Saline Genna ospiterà lo spettacolo teatrale "Ulisse Racconta Ulisse", con la straordinaria interpretazione di Sergio Vespertino. Il testo, scritto a quattro mani da Beatrice Monroy e dallo stesso Vespertino, ci porterà nel mondo dell'eroe stanco, desideroso di tornare finalmente alla sua Itaca. La performance sarà arricchita dalla presenza della giovane e talentuosa musicista La Commare, che accompagnerà Vespertino con la sua voce, il basso e il pianoforte, offrendo un'esperienza unica e coinvolgente. L'organizzazione logistica dell'evento è curata da Oddo Management, dei fratelli Katia e Giuseppe Oddo, che hanno reso possibile questa serata in questa straordinaria location, grazie alla disponibilità e all'ospitalità del Mac (movimento artistico culturale). La prevendita dei biglietti è già attiva sulla piattaforma Liveticket. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 388 566 2176.

MARSALA - Al Festival del Tramonto, giunto alla decima edizione, le Saline Genna ospitano due presentazioni letterarie questo weekend. Sabato 6 settembre, alle 18.30, Daniela Tornatore presenta L’Ultimo Ricordo (Leima Edizioni), dialogando con Jana Cardinale e con letture a cura di Massimo Pastore. Domenica 7 settembre, sempre alle 18.30, spazio ad Antonella Di Bartolo con il libro Domani c’è scuola (Mondadori). Con l’autrice interverranno Daniele D’Eletto e Riccardo Patti. Domenica 7 settembre il Parco archeologico di Lilibeo ospita “Lilibeo Astronomica”: visita guidata tra mosaici e fortificazioni a partire dalle 18 e, dalle 19.30, osservazione dell’eclissi totale di Luna con i telescopi messi a disposizione dall’associazione ORSA Palermo. L’appuntamento è alle 17.45 a Capo Boeo.

TRAPANI - Domenica 7 settembre, Trapani inaugura ufficialmente la nuova Pro Loco APS con una serata alla Casina delle Palme. Alle 21 la parata dei Tamburi Trapanesi “Trinacria” animerà le vie cittadine, seguita dagli interventi istituzionali. Sul palco si esibiranno I Tammorra, Roberta Prestigiacomo e Alberto Noto. L’evento è patrocinato dal Comune e organizzato con l’Ente Luglio Musicale Trapanese. Il 7 settembre alle ore 21, al Teatro Giuseppe Di Stefano, il Luglio Musicale Trapanese propone lo spettacolo “Tangos Ecos de Mi Tierra”. Protagonista la Compagnia Civitas Tango, con coreografie e direzione artistica dei maestri argentini Silvina Larrea e Pablo Pouchot, da anni attivi a Palermo nella diffusione della cultura del tango.

MARETTIMO - Sabato 6 settembre alle 18.30, lo Scalo Vecchio di Marettimo ospita la presentazione del romanzo I Segreti di Cala Nera di Gaspare Panfalone, edito da Thauma. L’evento rientra nella rassegna “Libri e letture di qua e di là dal mare” promossa dal CSRT Marettimo. Il libro intreccia mistero, filosofia e memoria collettiva, trasformando l’isola in protagonista narrativa. Con l’autore dialogheranno Laura Lodico e lo scrittore Antonino Rallo.



