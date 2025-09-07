A Custonaci il Premio Riviera Marmi celebra le eccellenze siciliane

07/09/2025 18:00:00

Quattro storie, quattro vite intrecciate all’impegno e all’eccellenza nei rispettivi ambiti professionali. La nona edizione del Premio Riviera dei Marmi, svoltasi ieri sera nei Giardini Comunali di Custonaci, ha reso omaggio al meglio della Sicilia contemporanea, trasformando il borgo trapanese in un palcoscenico di cultura e riconoscimenti.

A condurre la serata è stata la giornalista Tiziana Martorana (Tgr Rai), che ha accompagnato il pubblico nella consegna delle opere-premio: sculture in marmo firmate dall’artista Giuseppe Cortese, raffiguranti il profilo di Monte Cofano.

I premiati

Il riconoscimento è andato a quattro personalità di spicco:

Dino Petralia , magistrato in pensione, già Procuratore Generale di Reggio Calabria, membro del CSM e Capo del DAP, esempio di rigore professionale unito a una profonda sensibilità culturale.

, magistrato in pensione, già Procuratore Generale di Reggio Calabria, membro del CSM e Capo del DAP, esempio di rigore professionale unito a una profonda sensibilità culturale. Vincenzo Morgante , giornalista e scrittore, oggi direttore di TV2000 e Radio InBlu, già al timone della TGR Rai, autore di inchieste sulla mafia e dell’unica intervista Rai a Don Pino Puglisi.

, giornalista e scrittore, oggi direttore di TV2000 e Radio InBlu, già al timone della TGR Rai, autore di inchieste sulla mafia e dell’unica intervista Rai a Don Pino Puglisi. Giuseppina Torregrossa , scrittrice di fama internazionale, autrice di bestseller tradotti in dieci lingue e della serie con la commissaria Marò. Assente per motivi personali, è stata ugualmente celebrata.

, scrittrice di fama internazionale, autrice di bestseller tradotti in dieci lingue e della serie con la commissaria Marò. Assente per motivi personali, è stata ugualmente celebrata. Costanza Di Quattro, scrittrice e drammaturga, direttrice del Teatro Donnafugata, autrice di romanzi premiati e volto televisivo grazie alle rubriche su Rai 1.

«Il Premio Riviera dei Marmi rappresenta un appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale regionale», ha dichiarato il sindaco Fabrizio Fonte, sottolineando come l’iniziativa, rilanciata nel 2018, abbia riportato Custonaci al centro dell’attenzione.

L’onorevole Giuseppe Bica ha invece evidenziato la valenza strategica dell’evento: «Manifestazioni di questo calibro testimoniano la vitalità culturale della Sicilia Occidentale. Con la sua storia prestigiosa, che annovera anche il Nobel Giuseppe Ungaretti, il Premio Riviera dei Marmi dimostra come la cultura possa diventare volano di sviluppo e riconoscibilità territoriale».

La cornice della cerimonia è stata arricchita dalle sonorità della band Sicitalia, guidata da Piero Corso insieme a Salvo Graziano e Gioele Corso, che hanno intrecciato tradizione siciliana e repertorio internazionale.

Nato nel 1968 con la presidenza del poeta Lucio Piccolo e con premiati illustri come Ungaretti, il Premio Riviera dei Marmi mantiene viva una tradizione che unisce cultura, arte e territorio. L’organizzazione è curata dal Comune di Custonaci con il patrocinio dell’Assessorato Regionale ai Beni Culturali e la collaborazione di fondazioni e aziende.

La decima edizione è già in programma per il 2026, pronta a scrivere un nuovo capitolo nella celebrazione dell’eccellenza siciliana.



