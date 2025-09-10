Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
10/09/2025 11:15:00

Morte di Tommaso Di Giacomo a Buseto, la Procura chiede il processo per omicidio stradale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-09-2025/morte-di-tommaso-di-giacomo-a-buseto-la-procura-chiede-il-processo-per-omicidio-stradale-450.jpg

La Procura della Repubblica di Trapani ha chiuso le indagini preliminari e ha depositato la richiesta di rinvio a giudizio per M. R., 28 anni, accusata di omicidio stradale aggravato in relazione al drammatico incidente che il 31 maggio 2024, lungo la SS 187 a Buseto Palizzolo, è costato la vita al ventisettenne Tommaso Di Giacomo.
Il procedimento penale, coordinato dal Pubblico Ministero dott.sa Giulia Mucaria, al termine delle indagini svolte dai Carabinieri, ha ritenuto sussistenti gravi elementi di responsabilità a carico della giovane imputata.


Secondo la ricostruzione, intorno alle ore 13 di quel giorno la donna, alla guida della sua Fiat Panda, stava uscendo da un’area privata per immettersi sulla statale in direzione Palermo quando, senza rispettare la precedenza, si è immessa improvvisamente sulla carreggiata proprio mentre sopraggiungeva la Peugeot 3008 condotta da Tommaso Di Giacomo. L’impatto frontale è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al giovane, deceduto a seguito delle gravissime lesioni riportate.
Nell’atto il PM sottolinea come M. R. abbia agito «con imprudenza, negligenza e imperizia nella condotta di guida», violando le più elementari regole di prudenza, cagionando la morte del povero Tommaso Di Giacomo». A suo carico viene inoltre contestata la violazione delle norme del Codice della Strada, aggravata dalle conseguenze irreversibili del sinistro.


Sconvolti dal dolore, i familiari del giovane si sono affidati, tramite il Consulente per la Sicilia Alessio Tarantino, e Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini. Per i familiari di Tommaso, già riconosciuti titolari di un giusto risarcimento in sede civile, questa tappa rappresenta un passaggio decisivo. Ora attendono che anche il processo penale confermi le responsabilità dell’imputata e dia una risposta forte e definitiva, in grado di rendere giustizia alla memoria del loro caro.
Tommaso, nato a Palermo, aveva frequentato prima le scuole medie all'istituto Calderone e poi l'istituto tecnico commerciale Vilfredo Pareto, nel capoluogo siciliano, per poi trasferirsi a Carini.

 









Native | 05/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-09-2025/1756905919-0-morgan-school-apre-le-porte-a-marsala-e-mazara-open-day-con-lezioni-e-promozioni.png

Morgan School apre le porte a Marsala e Mazara: Open Day con lezioni e...

Native | 04/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-09-2025/1756970524-0-m42-lancia-il-nuovo-sito-per-le-pmi-consulenza-hr-strategica-e-soluzioni-concrete.png

M42 lancia il nuovo sito per le PMI: consulenza HR strategica e soluzioni...

Native | 30/08/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-08-2025/1756117787-0-cse-spedizioni-da-castelvetrano-spedizioni-rapide-in-italia-europa-e-oltre.png

CSE Spedizioni, da Castelvetrano spedizioni rapide in Italia, Europa e...