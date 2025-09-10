Marsala, torna “Il Mare Colore dei Libri”: quinta edizione il 20 e 21 settembre

10/09/2025 10:20:00

La macchina organizzativa de Il Mare Colore dei Libri non si è mai fermata. Dopo mesi di incertezze, la rassegna letteraria torna a Marsala con la quinta edizione, in programma sabato 20 e domenica 21 settembre 2025.

Anche quest’anno il festival sarà gratuito e aperto a tutti, con i direttori artistici Ottavio e Paolo Navarra e Michaela Di Caprio che parlano di un vero e proprio «segnale di resistenza, un invito a non arrendersi e a credere nella forza dei libri e della cultura». Il tema scelto per quest’edizione è la metamorfosi, intesa come trasformazione, rinascita e capacità di adattarsi, un filo conduttore che riflette lo spirito stesso della manifestazione.

Una nuova cornice: il Parco Archeologico di Lilibeo

Per la prima volta, Il Mare Colore dei Libri si terrà al Baglio Anselmi, all’interno dello straordinario scenario del Parco Archeologico di Lilibeo, grazie alla disponibilità della direttrice Anna Occhipinti.

Un programma ricco di iniziative

Nonostante si tratti di una “piccola edizione”, il cartellone sarà vario e coinvolgente:

Il Villaggio degli editori , con case editrici siciliane e nazionali;

, con case editrici siciliane e nazionali; L’Agorà delle associazioni , spazio di dialogo e partecipazione con la città;

, spazio di dialogo e partecipazione con la città; Una relax area per leggere sorseggiando un tè o una tisana;

per leggere sorseggiando un tè o una tisana; L’amatissima area Kids, coordinata da Matilde Treno in collaborazione con Stefania Parrinello, con attività e laboratori dedicati ai più piccoli.

Grazie alla collaborazione con Archeofficina, saranno inoltre organizzate passeggiate guidate all’interno del Parco e, solo durante i giorni del Festival, sarà possibile visitare gratuitamente il Museo Archeologico Baglio Anselmi.

I focus e gli omaggi

Il calendario degli incontri con gli autori verrà svelato nei prossimi giorni, ma sono già confermati alcuni appuntamenti speciali. Tra questi, due presentazioni dedicate al tema delle migrazioni, tema centrale nel dibattito pubblico, e un approfondimento su Gaza e i conflitti in corso, previsto per domenica 21 settembre, in coincidenza con la Giornata Internazionale della Pace. Spazio anche alla memoria e alla letteratura con un omaggio ad Andrea Camilleri, nel centenario della sua nascita, a cura degli studenti del Liceo “Pascasino–Giovanni XXIII” di Marsala.



