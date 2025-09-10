La Vardera a Trapani dopo gli insulti di Antonini: "Facciamo chiarezza, e ..."

10/09/2025 08:23:00

Tiene ancora banco la vicenda dei 300mila euro di fondi pubblici assegnati dalla Regione Siciliana al Trapani Calcio, per finanziare un presunto "progetto turistico" che, come dimostrato dall'inchiesta esclusiva pubblicata da Tp24, si è rivelato essere semplicemente una copertura per le spese vive del campionato di calcio della squadra presieduta da Valerio Antonini.

Una vicenda su cui si sono accesi i riflettori dell'opinione pubblica grazie all'intervento del deputato regionale Ismaele La Vardera, che ha presentato un'interrogazione all'Ars e ha successivamente depositato la documentazione presso la Corte dei Conti, che ha aperto un fascicolo per accertare la regolarità dell'erogazione e dell'utilizzo del contributo.

Per questo suo impegno, La Vardera è stato pesantemente attaccato e insultato pubblicamente da Valerio Antonini, in una delle sue sempre più frequenti (e imbarazzanti) dirette social, in cui l'imprenditore romano alterna proclami politici a invettive personali contro chiunque osi contraddirlo.

Questa la replica del parlamentare regionale:

"Il presidente del Trapani mi insulta pesantemente sui social: non mi lascio intimidire, oggi sarò a Trapani per importantissime novità. Vi ricordate la squallida vicenda della società privata che riceve 300 mila euro di soldi pubblici e guarda caso ha come avvocati il figlio di Schifani? Bene, dopo avere raccontato di esser stato sentito dalla Corte dei Conti Antonini mi ha dedicato una diretta di insulti che si commentano da soli. Difenderò sempre la Sicilia da personaggi simili, ma soprattutto difenderò Trapani da un soggetto “pericoloso” come questo bullo che pensa di comprare tutto a colpi di milioni. Oggi sarò a Trapani e ci saranno grandissime novità."

Proprio per questo motivo, oggi, martedì 10 settembre, alle ore 15, La Vardera sarà a Trapani, presso l'Hotel Vittoria, per incontrare la stampa.

Sarà l'occasione per fare il punto sulla vicenda dei 300mila euro, tornare a parlare della deriva del dibattito pubblico e politico a Trapani, e soprattutto presentare importanti novità per il suo movimento "Controcorrente", che in queste settimane si sta strutturando sul territorio con nuovi referenti e un'agenda programmatica centrata su legalità, ambiente e trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche.



