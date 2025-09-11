Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
11/09/2025 11:00:00

Movida, droga, lavoro nero: il bilancio dei controlli di Agosto in provincia di Trapani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-09-2025/1757570268-0-movida-droga-lavoro-nero-il-bilancio-dei-controlli-di-agosto-in-provincia-di-trapani.jpg

Controlli straordinari delle forze dell’ordine in tutta la provincia. Denunce, sequestri e interventi per sicurezza, droga, lavoro irregolare ed emergenze estive.

Agosto è stato un mese di intensa attività per le forze dell’ordine in provincia di Trapani. Nell’ambito dei servizi straordinari disposti in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, coordinato dalla Prefettura e condiviso con i sindaci del territorio, sono stati effettuati 115 servizi di controllo, coinvolgendo Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizie locali, militari dell’Esercito (nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”) e la Capitaneria di Porto.

 

Controlli a tappeto: oltre 5.000 persone verificate

Nel dettaglio, durante il mese di agosto:

  • - Sono state controllate 5.018 persone sottoposte a obblighi giudiziari
  • - 50 soggetti sono stati segnalati alla Prefettura per uso personale di droghe
  • - 4 persone denunciate per detenzione ai fini di spaccio
  • - 35 gli arresti, di cui 19 stranieri
  • - 91 persone sono state denunciate in stato di libertà (23 stranieri, 1 minore)

 

Codice della Strada: 570 infrazioni e 56 incidenti

Le violazioni al Codice della Strada sono state numerose:

  • - 570 infrazioni accertate in totale
  • - 61 per assicurazione scaduta
  • - 18 per guida in stato di ebbrezza
  • - 8 per guida sotto effetto di stupefacenti
  • - 124 veicoli senza revisione
  • - 34 per mancato uso del casco
  • - 19 per cinture non allacciate
  • - 6 per uso del cellulare alla guida
  • - 8 per eccesso di velocità
  • - 56 incidenti rilevati

 

Sono stati inoltre sequestrati 109 veicoli, tra cui:

  • - 9 per guida in stato di alterazione (alcol o droghe)
  • - 59 per mancanza di assicurazione
  • - 4 per polizze scadute
  • - 37 per altre irregolarità

 

Lavoro nero e sicurezza: 10 aziende irregolari su 21

Il Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri ha controllato 21 aziende, scoprendo 10 irregolarità:

  • - 2 nel settore edilizio
  • - 3 nell’agricoltura
  • - 5 nel terziario
    Cinque persone sono state denunciate per violazioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

 

Provvedimenti di polizia: fogli di via, DACUR e ammonimenti

Nel mese di agosto, la Questura di Trapani ha emesso:

  • - 8 avvisi orali
  • - 6 fogli di via
  • - 7 ammonimenti del Questore
  • - 7 DACUR (divieto di accesso alle aree urbane)

 

Movida e territori: controlli nei weekend e nei centri più sensibili

Durante i controlli interforze nelle aree della movida (Trapani, Erice, Marsala e San Vito Lo Capo), sono stati:

  • - Identificate 212 persone
  • - Controllati 96 veicoli
  • - Accertate 2 violazioni al Codice della Strada

Nei comuni di Trapani, Alcamo, Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Erice, Marsala, Mazara del Vallo, Salemi e San Vito Lo Capo:

  • - 1.299 persone identificate (di cui 285 con precedenti e 2 extracomunitari)
  • - 422 veicoli controllati
  • - 207 infrazioni rilevate
  • - 1 arresto
  • - 2 denunce in stato di libertà

Ulteriori controlli su strada in 13 comuni (da Marsala a Pantelleria) hanno portato a:

  • - 233 verifiche
  • - 28 sanzioni
  • - 16 denunce (4 stranieri)
  • - Sequestrati: 9,97 g di hashish, 3,02 g di crack, 0,62 g di cocaina, 0,50 g di marijuana e 0,43 g di ecstasy
  • - 11 persone segnalate per uso personale di stupefacenti

 

Patenti ritirate e tossicodipendenze

L’Ufficio Patenti della Prefettura ha sospeso 27 patenti:

  • - 12 per guida in stato di ebbrezza
  • - 3 per guida sotto effetto di stupefacenti
  • - 12 per altre violazioni, tra cui 4 per uso del cellulare alla guida

Il Nucleo Operativo Tossicodipendenze della Prefettura ha svolto 7 colloqui, inviato 17 convocazioni e disposto 12 sanzioni e 5 inviti formali.

 

Antimafia: sette interdittive e dieci ditte nella White List

Nel mese di agosto la Prefettura ha emesso 7 provvedimenti interdittivi antimafia, che hanno colpito attività di commercio, agricoltura, ristorazione, produzione di vino, autotrasporto e commercio all’ingrosso di ortofrutta.

Sono state inserite 10 nuove ditte nella White List, l’elenco degli operatori “puliti” che possono partecipare a gare e appalti pubblici.

 

“Mare e Laghi Sicuri”: 2.449 controlli della Capitaneria

Nel mese di agosto, la Capitaneria di Porto di Trapani ha svolto 2.449 controlli nell’ambito dell’operazione “Mare e Laghi Sicuri 2025”, così distribuiti:

  • - 862 su imbarcazioni da diporto
  • - 578 su aree demaniali
  • - 361 su stabilimenti balneari
  • - 131 su traffico marittimo
  • - 291 verbali amministrativi
  • - 5 notizie di reato

 

A Mazara del Vallo, la Capitaneria ha elevato:

  • - 3 verbali a carico di concessionari di stabilimenti balneari
  • - 8 verbali contro conduttori di unità da diporto



Cronaca | 2025-09-11 12:26:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-09-2025/1757586482-0-ruba-energia-e-ha-droga-in-casa-denunciato-a-salemi.jpg

Ruba energia e ha droga in casa, denunciato a Salemi

I Carabinieri della Stazione di Salemi hanno denunciato un 27enne di nazionalità straniera per furto aggravato e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.Dagli accertamenti svolti dai militari emergeva che il 27enne avrebbe manomesso il...







Native | 11/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-09-2025/1757510253-0-san-vito-lo-capo-dal-cozzaro-tra-i-ristoranti-della-top-10-tripadvisor.png

San Vito Lo Capo, Dal Cozzaro tra i ristoranti della Top 10 Tripadvisor

Native | 05/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-09-2025/1756905919-0-morgan-school-apre-le-porte-a-marsala-e-mazara-open-day-con-lezioni-e-promozioni.png

Morgan School apre le porte a Marsala e Mazara: Open Day con lezioni e...

Native | 04/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-09-2025/1756970524-0-m42-lancia-il-nuovo-sito-per-le-pmi-consulenza-hr-strategica-e-soluzioni-concrete.png

M42 lancia il nuovo sito per le PMI: consulenza HR strategica e soluzioni...