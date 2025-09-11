Movida, droga, lavoro nero: il bilancio dei controlli di Agosto in provincia di Trapani

Controlli straordinari delle forze dell’ordine in tutta la provincia. Denunce, sequestri e interventi per sicurezza, droga, lavoro irregolare ed emergenze estive.
Agosto è stato un mese di intensa attività per le forze dell’ordine in provincia di Trapani. Nell’ambito dei servizi straordinari disposti in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, coordinato dalla Prefettura e condiviso con i sindaci del territorio, sono stati effettuati 115 servizi di controllo, coinvolgendo Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizie locali, militari dell’Esercito (nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”) e la Capitaneria di Porto.
Controlli a tappeto: oltre 5.000 persone verificate
Nel dettaglio, durante il mese di agosto:
- - Sono state controllate 5.018 persone sottoposte a obblighi giudiziari
- - 50 soggetti sono stati segnalati alla Prefettura per uso personale di droghe
- - 4 persone denunciate per detenzione ai fini di spaccio
- - 35 gli arresti, di cui 19 stranieri
- - 91 persone sono state denunciate in stato di libertà (23 stranieri, 1 minore)
Codice della Strada: 570 infrazioni e 56 incidenti
Le violazioni al Codice della Strada sono state numerose:
- - 570 infrazioni accertate in totale
- - 61 per assicurazione scaduta
- - 18 per guida in stato di ebbrezza
- - 8 per guida sotto effetto di stupefacenti
- - 124 veicoli senza revisione
- - 34 per mancato uso del casco
- - 19 per cinture non allacciate
- - 6 per uso del cellulare alla guida
- - 8 per eccesso di velocità
- - 56 incidenti rilevati
Sono stati inoltre sequestrati 109 veicoli, tra cui:
- - 9 per guida in stato di alterazione (alcol o droghe)
- - 59 per mancanza di assicurazione
- - 4 per polizze scadute
- - 37 per altre irregolarità
Lavoro nero e sicurezza: 10 aziende irregolari su 21
Il Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri ha controllato 21 aziende, scoprendo 10 irregolarità:
- - 2 nel settore edilizio
- - 3 nell’agricoltura
- - 5 nel terziario
Cinque persone sono state denunciate per violazioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
Provvedimenti di polizia: fogli di via, DACUR e ammonimenti
Nel mese di agosto, la Questura di Trapani ha emesso:
- - 8 avvisi orali
- - 6 fogli di via
- - 7 ammonimenti del Questore
- - 7 DACUR (divieto di accesso alle aree urbane)
Movida e territori: controlli nei weekend e nei centri più sensibili
Durante i controlli interforze nelle aree della movida (Trapani, Erice, Marsala e San Vito Lo Capo), sono stati:
- - Identificate 212 persone
- - Controllati 96 veicoli
- - Accertate 2 violazioni al Codice della Strada
Nei comuni di Trapani, Alcamo, Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Erice, Marsala, Mazara del Vallo, Salemi e San Vito Lo Capo:
- - 1.299 persone identificate (di cui 285 con precedenti e 2 extracomunitari)
- - 422 veicoli controllati
- - 207 infrazioni rilevate
- - 1 arresto
- - 2 denunce in stato di libertà
Ulteriori controlli su strada in 13 comuni (da Marsala a Pantelleria) hanno portato a:
- - 233 verifiche
- - 28 sanzioni
- - 16 denunce (4 stranieri)
- - Sequestrati: 9,97 g di hashish, 3,02 g di crack, 0,62 g di cocaina, 0,50 g di marijuana e 0,43 g di ecstasy
- - 11 persone segnalate per uso personale di stupefacenti
Patenti ritirate e tossicodipendenze
L’Ufficio Patenti della Prefettura ha sospeso 27 patenti:
- - 12 per guida in stato di ebbrezza
- - 3 per guida sotto effetto di stupefacenti
- - 12 per altre violazioni, tra cui 4 per uso del cellulare alla guida
Il Nucleo Operativo Tossicodipendenze della Prefettura ha svolto 7 colloqui, inviato 17 convocazioni e disposto 12 sanzioni e 5 inviti formali.
Antimafia: sette interdittive e dieci ditte nella White List
Nel mese di agosto la Prefettura ha emesso 7 provvedimenti interdittivi antimafia, che hanno colpito attività di commercio, agricoltura, ristorazione, produzione di vino, autotrasporto e commercio all’ingrosso di ortofrutta.
Sono state inserite 10 nuove ditte nella White List, l’elenco degli operatori “puliti” che possono partecipare a gare e appalti pubblici.
“Mare e Laghi Sicuri”: 2.449 controlli della Capitaneria
Nel mese di agosto, la Capitaneria di Porto di Trapani ha svolto 2.449 controlli nell’ambito dell’operazione “Mare e Laghi Sicuri 2025”, così distribuiti:
- - 862 su imbarcazioni da diporto
- - 578 su aree demaniali
- - 361 su stabilimenti balneari
- - 131 su traffico marittimo
- - 291 verbali amministrativi
- - 5 notizie di reato
A Mazara del Vallo, la Capitaneria ha elevato:
- - 3 verbali a carico di concessionari di stabilimenti balneari
- - 8 verbali contro conduttori di unità da diporto