Movida, droga, lavoro nero: il bilancio dei controlli di Agosto in provincia di Trapani

11/09/2025 11:00:00

Controlli straordinari delle forze dell’ordine in tutta la provincia. Denunce, sequestri e interventi per sicurezza, droga, lavoro irregolare ed emergenze estive.

Agosto è stato un mese di intensa attività per le forze dell’ordine in provincia di Trapani. Nell’ambito dei servizi straordinari disposti in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, coordinato dalla Prefettura e condiviso con i sindaci del territorio, sono stati effettuati 115 servizi di controllo, coinvolgendo Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizie locali, militari dell’Esercito (nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”) e la Capitaneria di Porto.

Controlli a tappeto: oltre 5.000 persone verificate

Nel dettaglio, durante il mese di agosto:

- Sono state controllate 5.018 persone sottoposte a obblighi giudiziari

- 50 soggetti sono stati segnalati alla Prefettura per uso personale di droghe

sono stati segnalati alla Prefettura per uso personale di droghe - 4 persone denunciate per detenzione ai fini di spaccio

per detenzione ai fini di spaccio - 35 gli arresti , di cui 19 stranieri

, di cui - 91 persone sono state denunciate in stato di libertà (23 stranieri, 1 minore)

Codice della Strada: 570 infrazioni e 56 incidenti

Le violazioni al Codice della Strada sono state numerose:

- 570 infrazioni accertate in totale

accertate in totale - 61 per assicurazione scaduta

- 18 per guida in stato di ebbrezza

- 8 per guida sotto effetto di stupefacenti

- 124 veicoli senza revisione

- 34 per mancato uso del casco

- 19 per cinture non allacciate

- 6 per uso del cellulare alla guida

- 8 per eccesso di velocità

- 56 incidenti rilevati

Sono stati inoltre sequestrati 109 veicoli, tra cui:

- 9 per guida in stato di alterazione (alcol o droghe)

- 59 per mancanza di assicurazione

- 4 per polizze scadute

- 37 per altre irregolarità

Lavoro nero e sicurezza: 10 aziende irregolari su 21

Il Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri ha controllato 21 aziende, scoprendo 10 irregolarità:

- 2 nel settore edilizio

- 3 nell’agricoltura

- 5 nel terziario

Cinque persone sono state denunciate per violazioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Provvedimenti di polizia: fogli di via, DACUR e ammonimenti

Nel mese di agosto, la Questura di Trapani ha emesso:

- 8 avvisi orali

- 6 fogli di via

- 7 ammonimenti del Questore

- 7 DACUR (divieto di accesso alle aree urbane)

Movida e territori: controlli nei weekend e nei centri più sensibili

Durante i controlli interforze nelle aree della movida (Trapani, Erice, Marsala e San Vito Lo Capo), sono stati:

- Identificate 212 persone

- Controllati 96 veicoli

- Accertate 2 violazioni al Codice della Strada

Nei comuni di Trapani, Alcamo, Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Erice, Marsala, Mazara del Vallo, Salemi e San Vito Lo Capo:

- 1.299 persone identificate (di cui 285 con precedenti e 2 extracomunitari)

(di cui 285 con precedenti e 2 extracomunitari) - 422 veicoli controllati

- 207 infrazioni rilevate

rilevate - 1 arresto

- 2 denunce in stato di libertà

Ulteriori controlli su strada in 13 comuni (da Marsala a Pantelleria) hanno portato a:

- 233 verifiche

- 28 sanzioni

- 16 denunce (4 stranieri)

- Sequestrati: 9,97 g di hashish, 3,02 g di crack, 0,62 g di cocaina, 0,50 g di marijuana e 0,43 g di ecstasy

- 11 persone segnalate per uso personale di stupefacenti

Patenti ritirate e tossicodipendenze

L’Ufficio Patenti della Prefettura ha sospeso 27 patenti:

- 12 per guida in stato di ebbrezza

- 3 per guida sotto effetto di stupefacenti

- 12 per altre violazioni, tra cui 4 per uso del cellulare alla guida

Il Nucleo Operativo Tossicodipendenze della Prefettura ha svolto 7 colloqui, inviato 17 convocazioni e disposto 12 sanzioni e 5 inviti formali.

Antimafia: sette interdittive e dieci ditte nella White List

Nel mese di agosto la Prefettura ha emesso 7 provvedimenti interdittivi antimafia, che hanno colpito attività di commercio, agricoltura, ristorazione, produzione di vino, autotrasporto e commercio all’ingrosso di ortofrutta.

Sono state inserite 10 nuove ditte nella White List, l’elenco degli operatori “puliti” che possono partecipare a gare e appalti pubblici.

“Mare e Laghi Sicuri”: 2.449 controlli della Capitaneria

Nel mese di agosto, la Capitaneria di Porto di Trapani ha svolto 2.449 controlli nell’ambito dell’operazione “Mare e Laghi Sicuri 2025”, così distribuiti:

- 862 su imbarcazioni da diporto

- 578 su aree demaniali

- 361 su stabilimenti balneari

- 131 su traffico marittimo

- 291 verbali amministrativi

- 5 notizie di reato

A Mazara del Vallo, la Capitaneria ha elevato:

- 3 verbali a carico di concessionari di stabilimenti balneari

- 8 verbali contro conduttori di unità da diporto



