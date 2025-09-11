Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
11/09/2025 07:38:00

Nubifragio ad Alcamo: strade allagate e auto trascinate via dall’acqua

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-09-2025/1757569372-0-nubifragio-ad-alcamo-strade-allagate-e-auto-trascinate-via-dall-acqua.png

Un’altra notte di paura ad Alcamo, dove intorno alla mezzanotte tra mercoledì 10 e giovedì 11 settembre un violento nubifragio si è abbattuto sulla città. Pioggia intensa e una fitta tempesta di fulmini hanno messo in ginocchio diverse zone, trasformando le strade in veri e propri torrenti.

Nei video e nelle foto che i cittadini hanno condiviso l’acqua trascinare via le auto parcheggiate lungo la via Discesa al Santuario, una delle aree più colpite. Disagi anche in via Mazzini e in altre strade della città, con allagamenti che hanno reso difficoltosi i collegamenti e spaventato i residenti.

Molti hanno segnalato come, nonostante la segnaletica elettronica della Protezione civile avesse avvertito del pericolo, diversi veicoli fossero stati lasciati in sosta nelle zone più a rischio. E così, come già accaduto in passato, Alcamo si è trovata a fare i conti con una gestione delle emergenze che resta complicata, specie nelle notti di maltempo improvviso.

Un problema che torna ciclicamente, insieme a immagini di strade sommerse e mezzi danneggiati, a ricordare la fragilità del territorio e la necessità di una maggiore prevenzione.









Native | 05/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-09-2025/1756905919-0-morgan-school-apre-le-porte-a-marsala-e-mazara-open-day-con-lezioni-e-promozioni.png

Morgan School apre le porte a Marsala e Mazara: Open Day con lezioni e...

Native | 04/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-09-2025/1756970524-0-m42-lancia-il-nuovo-sito-per-le-pmi-consulenza-hr-strategica-e-soluzioni-concrete.png

M42 lancia il nuovo sito per le PMI: consulenza HR strategica e soluzioni...

Native | 30/08/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-08-2025/1756117787-0-cse-spedizioni-da-castelvetrano-spedizioni-rapide-in-italia-europa-e-oltre.png

CSE Spedizioni, da Castelvetrano spedizioni rapide in Italia, Europa e...