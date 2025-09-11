Nubifragio ad Alcamo: strade allagate e auto trascinate via dall’acqua

11/09/2025 07:38:00

Un’altra notte di paura ad Alcamo, dove intorno alla mezzanotte tra mercoledì 10 e giovedì 11 settembre un violento nubifragio si è abbattuto sulla città. Pioggia intensa e una fitta tempesta di fulmini hanno messo in ginocchio diverse zone, trasformando le strade in veri e propri torrenti.

Nei video e nelle foto che i cittadini hanno condiviso l’acqua trascinare via le auto parcheggiate lungo la via Discesa al Santuario, una delle aree più colpite. Disagi anche in via Mazzini e in altre strade della città, con allagamenti che hanno reso difficoltosi i collegamenti e spaventato i residenti.

Molti hanno segnalato come, nonostante la segnaletica elettronica della Protezione civile avesse avvertito del pericolo, diversi veicoli fossero stati lasciati in sosta nelle zone più a rischio. E così, come già accaduto in passato, Alcamo si è trovata a fare i conti con una gestione delle emergenze che resta complicata, specie nelle notti di maltempo improvviso.

Un problema che torna ciclicamente, insieme a immagini di strade sommerse e mezzi danneggiati, a ricordare la fragilità del territorio e la necessità di una maggiore prevenzione.



