Cronaca
11/09/2025 10:00:00

Polizia, 10 nuovi agenti al Commissariato di Castelvetrano

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-09-2025/1757569781-0-polizia-10-nuovi-agenti-al-commissariato-di-castelvetrano.jpg

Sono stati ricevuti dal Questore di Trapani Peritore i 10 poliziotti - tutti appartenenti al ruolo degli Assistenti ed Agenti - assegnati al Commissariato di P.S. di Castelvetrano dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza con decorrenza 8 settembre 2025.


I neo arrivati provengono da altre aree del Paese ove, nel corso della carriera professionale, hanno ricoperto diversi e variegati incarichi.  
Le odierne assegnazioni sono il frutto di uno specifico progetto voluto fortemente dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani volto a rafforzare il comparto del controllo del territorio in aree del paese particolarmente sensibili ove la presenza delle Forze dell’ordine ha costituito e continua a costituire la risposta più significativa nel contrasto alla criminalità organizzata e diffusa.


Gli agenti appena assegnati andranno a rafforzare, sin da subito, le fila della Squadra Volante del Commissariato di P.S. di Castelvetrano.
A loro vanno i migliori auguri del Questore per il rinnovato impegno professionale al servizio della collettività. 
Il Prefetto di Trapani, apprezzando l’attività di incremento del personale del Commissariato di P.S. di Castelvetrano, ha fatto pervenire al Questore gli auguri per il personale neo-assegnato. 
 



