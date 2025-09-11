Sezioni
Cultura
11/09/2025 12:40:00

Busiate, la pasta che racconta Trapani: domenica la presentazione del libro a Marsala

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-09-2025/busiate-la-pasta-che-racconta-trapani-domenica-la-presentazione-del-libro-a-marsala-450.jpg

Le  busiate non sono solo un piatto tipico, ma un simbolo dell’identità trapanese. Questo è il filo che lega storie, tradizioni e paesaggi raccontato dal volume fotografico “Busiate” di Giovanni Franco, che domenica 14 settembre sarà presentato a Marsala, al Circolo Canottieri sul Lungomare Boeo 9, alle 18.30, in collaborazione con il Circolo della Stampa di Trapani.

Il libro, 220 pagine con oltre 170 immagini, attraversa l’intera provincia: da Alcamo a Calatafimi, da Castellammare a Castelvetrano, passando per Erice, Trapani, Favignana, Gibellina, Marsala con le saline e lo Stagnone, Mazara, Salemi e San Vito Lo Capo, fino a Selinunte. È un viaggio fisico e insieme culturale e gastronomico, che prende il nome dalla pasta a spirale che da secoli rappresenta la convivialità e l’essenza stessa del territorio.

Alla presentazione dialogherà con l’autore il segretario regionale di Assostampa Sicilia, Giuseppe Rizzuto. Dopo i saluti del presidente della Società Canottieri, Renzo Carini, interverranno il direttore di Cronachedigusto, Fabrizio Carrera, l’ex presidente dell’Ars Nicola Cristaldi, la medico legale ed esperta di territorio Margherita Giacalone e Vito Orlando, segretario provinciale di Assostampa.

Un’occasione non solo per scoprire un libro, edito da Libridine, ma per riflettere su come un semplice formato di pasta possa diventare chiave di lettura di un’intera identità territoriale. L’ingresso è libero.









