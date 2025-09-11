Sezioni
Cultura
11/09/2025

Marsala, 14 settembre il fotoracconto "Busiate" di Giovanni Franco al Circolo Canottieri

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-09-2025/marsala-14-settembre-il-fotoracconto-busiate-di-giovanni-franco-al-circolo-canottieri-450.jpg

Un viaggio per immagini nel cuore del Trapanese, tra coste, isole, città e campagne. 

Domenica 14 settembre alle 18.30, al Circolo Canottieri di Marsala (Lungomare Boeo 9), sarà presentato “Busiate”, il fotoracconto del giornalista Giovanni Franco edito da Libridine: 220 pagine e oltre 170 scatti realizzati nel capoluogo e in tutta la provincia, dalle saline allo Stagnone. 

Il titolo richiama la pasta tipica del territorio e fa da chiave d’accesso a un percorso insieme fisico, culturale e gastronomico. L’obiettivo di Franco attraversa Alcamo, Calatafimi Segesta, Campobello, Castellammare, Castelvetrano, Erice, Favignana, Gibellina, Marsala, Mazara del Vallo, Salemi, San Vito Lo Capo e Selinunte, restituendo un mosaico di luoghi e consuetudini, paesaggi e dettagli quotidiani. Dopo i saluti del presidente della Società Canottieri Marsala Renzo Carini, a dialogare con l’autore sarà Giuseppe Rizzuto, segretario regionale dell’Assostampa. Interverranno Fabrizio Carrera, direttore di Cronachedigusto, Nicola Cristaldi, già presidente dell’Assemblea regionale siciliana, la medico legale ed esperta del territorio Margherita Giacalone e il giornalista e saggista Vito Orlando, segretario provinciale dell’Assostampa di Trapani.



