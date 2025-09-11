Sezioni
Cronaca

» Sanità
11/09/2025 14:50:00

Trapani, disservizi alla Cittadella della Salute: replica dell’Asp e nuova segnalazione

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-09-2025/trapani-disservizi-alla-cittadella-della-salute-replica-dell-asp-e-nuova-segnalazione-450.jpg

Dopo il nostro articolo sulla denuncia di un lettore riguardo le difficoltà nel contattare la Cittadella della Salute di Trapani–Erice, arriva la replica dell’Asp di Trapani.

Un cittadino aveva raccontato a Tp24 il disagio di non riuscire mai a trovare risposte al telefono, al punto da dover pagare qualcuno per recarsi di persona negli uffici della struttura. Una situazione che, secondo la testimonianza, pesa soprattutto su chi è anziano o non autosufficiente.

La replica dell’Asp

L’Azienda sanitaria, interpellata da Tp24, ha chiarito che «il vecchio centralino della Cittadella della Salute, per mancanza di personale, è stato chiuso nel 2022 e unificato con quello dell’ospedale di Trapani, dove è stato trasferito il personale». L’Asp ricorda inoltre che sul proprio sito istituzionale sono disponibili i numeri delle diverse unità operative della Cittadella (qui il link: pagina dedicata), così come quelli del distretto sanitario.

Una nuova segnalazione

Intanto, in redazione è arrivata un’altra segnalazione, stavolta dal signor Santo, che racconta la sua esperienza:
«Avevo prenotato una visita cardiologica per il 13 agosto 2024 alle 14.30. Quando espressi dubbi sulla data, mi rassicurarono. La mattina stessa, però, mi chiamarono dall’Asp per dirmi che il medico non sarebbe stato presente e che sarei stato ricontattato per riprogrammare l’appuntamento. Un giorno mi telefonarono, ma non riuscii a rispondere. Da allora, nonostante i miei tentativi di richiamare, non ho mai avuto risposte. Dopo sette mesi sono finito al pronto soccorso e ho dovuto subire un intervento in cardiologia. Quella visita non è stata mai riprogrammata».









