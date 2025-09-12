A Marsala tre incontri gratuiti per scoprire il mondo del Tango argentino

12/09/2025 09:55:00

Il Tango argentino torna protagonista a Marsala.

Dopo il successo della Milonga estiva al Circolo Canottieri, il Laboratorio Milonguero Marsala propone tre incontri gratuiti al Newgym Club di via Dante Alighieri 97, nelle date di mercoledì 24 settembre, lunedì 29 settembre e mercoledì 1 ottobre, sempre alle ore 21.00.

Gli incontri offriranno un percorso che unisce storia, musica e danza: dal contributo degli immigrati italiani alla nascita del Tango in Argentina al gergo “Lunfardo” presente nei testi, dalla nascita delle orchestre tipiche al periodo d’oro degli anni Quaranta, fino ai codici della Milonga, la camminata e l’abbraccio. “Il Tango prima di essere danza è musica e, ancor prima, sentimento”, sottolineano gli organizzatori.

La partecipazione è libera ma con prenotazione ai numeri 338 3439398 (Bruno Arini) e 348 2746429 (Peppe Mineo).



