Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
12/09/2025 17:31:00

Marsala, il Festival del Tramonto chiude la decima edizione tra poesia, libri e musica

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-09-2025/marsala-il-festival-del-tramonto-chiude-la-decima-edizione-tra-poesia-libri-e-musica-450.jpg

Il Festival del Tramonto di Marsala conclude la sua decima edizione con un fine settimana denso di appuntamenti che uniscono poesia, musica e letteratura. 

Una chiusura che conferma la rassegna come punto di riferimento per la promozione culturale e paesaggistica del territorio. Si comincia venerdì 12 settembre, alle ore 18 alle Due Rocche – Capo Boeo, con “Versi e Note al Tramonto”, l’incontro curato da Piero Pellegrino e Matilde Sciarrino, presente sin dalla prima edizione. Un momento di condivisione in cui i partecipanti potranno leggere versi e riflessioni ispirati dal sole calante, con un pensiero rivolto a chi non può godere di tale spettacolo di libertà e bellezza. 

Sabato 13 settembre, alle 18.30 alle Saline Genna, spazio alla presentazione del libro A scuola contro la mafia (Glifo Edizioni) del giornalista Giacomo Di Girolamo, che dialogherà con Anna Maria Angileri. L’opera propone un approccio nuovo e concreto per combattere la mafia, lontano dalla retorica e basato su cultura, studio e impegno quotidiano. Domenica 14 settembre, sempre alle 18.30 alle Saline Genna, chiusura con la scrittrice Silvia Maira e il suo romanzo Una promessa per sempre (Bertoni Editore), presentato insieme ad Angelo Barraco e Giovannella Licari. Una storia che attraversa la Sicilia dagli anni della guerra fino al secondo dopoguerra, tra misteri, silenzi e destini intrecciati.









Native | 12/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-09-2025/1757605534-0-morgan-school-celebra-un-anno-di-successi-a-marsala-e-mazara.jpg

Morgan School celebra un anno di successi a Marsala e Mazara

Native | 11/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-09-2025/1757510253-0-san-vito-lo-capo-dal-cozzaro-tra-i-ristoranti-della-top-10-tripadvisor.png

San Vito Lo Capo, Dal Cozzaro tra i ristoranti della Top 10 Tripadvisor

Native | 05/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-09-2025/1756905919-0-morgan-school-apre-le-porte-a-marsala-e-mazara-open-day-con-lezioni-e-promozioni.png

Morgan School apre le porte a Marsala e Mazara: Open Day con lezioni e...