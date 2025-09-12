Marsala, il Festival del Tramonto chiude la decima edizione tra poesia, libri e musica

12/09/2025 17:31:00

Il Festival del Tramonto di Marsala conclude la sua decima edizione con un fine settimana denso di appuntamenti che uniscono poesia, musica e letteratura.

Una chiusura che conferma la rassegna come punto di riferimento per la promozione culturale e paesaggistica del territorio. Si comincia venerdì 12 settembre, alle ore 18 alle Due Rocche – Capo Boeo, con “Versi e Note al Tramonto”, l’incontro curato da Piero Pellegrino e Matilde Sciarrino, presente sin dalla prima edizione. Un momento di condivisione in cui i partecipanti potranno leggere versi e riflessioni ispirati dal sole calante, con un pensiero rivolto a chi non può godere di tale spettacolo di libertà e bellezza.

Sabato 13 settembre, alle 18.30 alle Saline Genna, spazio alla presentazione del libro A scuola contro la mafia (Glifo Edizioni) del giornalista Giacomo Di Girolamo, che dialogherà con Anna Maria Angileri. L’opera propone un approccio nuovo e concreto per combattere la mafia, lontano dalla retorica e basato su cultura, studio e impegno quotidiano. Domenica 14 settembre, sempre alle 18.30 alle Saline Genna, chiusura con la scrittrice Silvia Maira e il suo romanzo Una promessa per sempre (Bertoni Editore), presentato insieme ad Angelo Barraco e Giovannella Licari. Una storia che attraversa la Sicilia dagli anni della guerra fino al secondo dopoguerra, tra misteri, silenzi e destini intrecciati.



