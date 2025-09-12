Sezioni
Cultura
12/09/2025 09:07:00

Marsala, Rosy Bindi e Rocco D’Ambrosio chiudono la rassegna su Paolo Borsellino

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-09-2025/1757660909-0-marsala-rosy-bindi-e-rocco-d-ambrosio-chiudono-la-rassegna-su-paolo-borsellino.jpg

Si conclude venerdì 12 settembre la rassegna estiva “Ricordando Paolo Borsellino. Come seguire il suo esempio”. 

Alle 18.30, in piazza della Vittoria a Marsala, davanti al Centro socio-educativo I giusti di Sicilia, si terrà l’ultimo appuntamento dedicato al magistrato ucciso dalla mafia nel 1992.

Il tema scelto è “La politica in cerca di… etica”. Interverranno l’onorevole Rosy Bindi, già presidente della Commissione parlamentare antimafia e ministro della Sanità, che parteciperà in collegamento telefonico, e il professor Rocco D’Ambrosio, docente di filosofia politica alla Pontificia Università Gregoriana e autore del volume “L’etica stanca. Dialoghi sull’etica pubblica” (Studium Edizioni), che sarà presentato durante la serata. La rassegna è organizzata dall’Opera Mons. Gioacchino Di Leo e dall’Ufficio per i problemi sociali e il lavoro della Diocesi di Mazara del Vallo, con il patrocinio della Sottosezione marsalese dell’Associazione Nazionale Magistrati e del Comune di Marsala.









