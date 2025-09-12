Sezioni
Cultura
12/09/2025 11:29:00

Nuova illuminazione sulla Plateia Aelia al Parco archeologico di Marsala

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-09-2025/nuova-illuminazione-sulla-plateia-aelia-al-parco-archeologico-di-marsala-450.jpg

Nuova illuminazione per il Parco archeologico Lilibeo di Marsala che domenica prossima, 14 settembre, accenderà i riflettori della plateia "Aelia", ovvero l’antica strada romana che dopo anni tornerà a risplendere davanti al pubblico. L’accensione avverrà in occasione dello spettacolo "Traviata sotto le stelle", che prenderà il via alle 19.30 nello spazio antistante il sito.

 

«L’illuminazione della plateia "Aelia" – dice l’assessore ai Beni culturali e all’identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato – rappresenta un ulteriore passo avanti nell’impegno del governo Schifani per rendere sempre più fruibili e attrattivi i nostri parchi archeologici, veri e propri poli culturali capaci di coniugare tutela, valorizzazione e grandi eventi».

Il concerto vedrà protagonisti maestri e allievi del conservatorio di musica "Antonio Scontrino" di Trapani, diretti dal maestro Riccardo Serenelli, con una selezione di arie, duetti e pezzi d’insieme tratti dalla celebre opera di Giuseppe Verdi. L’ingresso al parco, dal lato di Porta Nuova, sarà libero fino ad esaurimento dei posti.

«Questo intervento di illuminazione – aggiunge la direttrice del parco archeologico di Lilibeo, Anna Occhipinti – ci permette di restituire nuova vita a uno dei luoghi più suggestivi dell’area archeologica, rendendolo fruibile anche in una dimensione serale e contribuendo a farne uno spazio vivo e condiviso dalla comunità».
 









