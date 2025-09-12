Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
12/09/2025 08:53:00

Trapani, apre INCURVA: nuovo spazio per l’arte contemporanea nel centro storico

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-09-2025/1757660094-0-trapani-apre-incurva-nuovo-spazio-per-l-arte-contemporanea-nel-centro-storico.jpg

Il 12 settembre alle 18.00 a Trapani si inaugura INCURVA, il nuovo spazio espositivo in Largo San Francesco di Paola, nato come luogo dedicato all’arte e alla cultura contemporanea, senza fini di lucro.

La mostra inaugurale sarà la personale di Yvo Cho, The brain is not a ready-made machine, curata da Saim Demircan, direttore artistico di INCURVA. Per l’artista tedesco si tratta della prima esposizione fuori dalla Germania: in mostra una selezione di fotografie recenti e un’opera video inedita che indaga il rapporto tra immagine, memoria e tecnologia, prendendo come punto di partenza la clinica psichiatrica sperimentale di La Borde, in Francia. La ricerca di Cho si concentra sull’affidabilità delle immagini e sul loro mutare quando entrano nello spazio pubblico, tra riviste, piattaforme digitali e software di intelligenza artificiale. 

INCURVA, fondato nel 2016, rinnova così la sua missione di sostegno alle pratiche artistiche contemporanee dopo anni di residenze e produzioni che hanno coinvolto artisti internazionali. La direzione di Demircan prevede un programma di mostre personali e collettive, progetti site-specific e incontri aperti alla città, con l’obiettivo di inserire Trapani nel più ampio dibattito culturale siciliano. Lo spazio, ridisegnato dallo Studio BB (Alessandro Bava e Fabrizio Ballabio), si presenta come un “pseudo-restauro”: un intervento che valorizza le stratificazioni storiche dell’edificio introducendo nuovi elementi in equilibrio tra passato e trasformazione.









Native | 11/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-09-2025/1757510253-0-san-vito-lo-capo-dal-cozzaro-tra-i-ristoranti-della-top-10-tripadvisor.png

San Vito Lo Capo, Dal Cozzaro tra i ristoranti della Top 10 Tripadvisor

Native | 05/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-09-2025/1756905919-0-morgan-school-apre-le-porte-a-marsala-e-mazara-open-day-con-lezioni-e-promozioni.png

Morgan School apre le porte a Marsala e Mazara: Open Day con lezioni e...

Native | 04/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-09-2025/1756970524-0-m42-lancia-il-nuovo-sito-per-le-pmi-consulenza-hr-strategica-e-soluzioni-concrete.png

M42 lancia il nuovo sito per le PMI: consulenza HR strategica e soluzioni...