Trapani, apre INCURVA: nuovo spazio per l’arte contemporanea nel centro storico

12/09/2025 08:53:00

Il 12 settembre alle 18.00 a Trapani si inaugura INCURVA, il nuovo spazio espositivo in Largo San Francesco di Paola, nato come luogo dedicato all’arte e alla cultura contemporanea, senza fini di lucro.

La mostra inaugurale sarà la personale di Yvo Cho, The brain is not a ready-made machine, curata da Saim Demircan, direttore artistico di INCURVA. Per l’artista tedesco si tratta della prima esposizione fuori dalla Germania: in mostra una selezione di fotografie recenti e un’opera video inedita che indaga il rapporto tra immagine, memoria e tecnologia, prendendo come punto di partenza la clinica psichiatrica sperimentale di La Borde, in Francia. La ricerca di Cho si concentra sull’affidabilità delle immagini e sul loro mutare quando entrano nello spazio pubblico, tra riviste, piattaforme digitali e software di intelligenza artificiale.

INCURVA, fondato nel 2016, rinnova così la sua missione di sostegno alle pratiche artistiche contemporanee dopo anni di residenze e produzioni che hanno coinvolto artisti internazionali. La direzione di Demircan prevede un programma di mostre personali e collettive, progetti site-specific e incontri aperti alla città, con l’obiettivo di inserire Trapani nel più ampio dibattito culturale siciliano. Lo spazio, ridisegnato dallo Studio BB (Alessandro Bava e Fabrizio Ballabio), si presenta come un “pseudo-restauro”: un intervento che valorizza le stratificazioni storiche dell’edificio introducendo nuovi elementi in equilibrio tra passato e trasformazione.



