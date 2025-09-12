Sezioni
Cultura

12/09/2025 10:38:00

Erice, dal 19 al 21 settembre la Festa Federicina tra cortei storici e Medioevo

Dal 19 al 21 settembre le strade di Erice si vestiranno di storia per accogliere la decima edizione della Festa Federicina, manifestazione che unisce tradizione, spettacolo e cultura e che quest’anno sarà arricchita dal IX Raduno dei Cortei Storici di Sicilia. L’antico borgo trapanese, già di per sé custode di atmosfere medievali, diventerà teatro di una rievocazione unica, capace di trasformare ogni angolo del paese in un palcoscenico d’altri tempi.

Il sipario si alzerà venerdì 19 settembre con la solenne rievocazione dell’arrivo di Re Federico III e della sua consorte. La serata offrirà inoltre l’opportunità, previa prenotazione, di partecipare a una cena medievale dove i commensali saranno immersi in un contesto d’epoca, tra musiche, sapori autentici e scenografie suggestive.

Sabato 20 settembre il borgo entrerà nel vivo della festa. La giornata sarà animata da parate storiche, spettacoli di falconeria, accampamenti militari e botteghe artigiane, con figuranti pronti a ricreare la vita quotidiana del Medioevo. Dopo il tramonto, alle 21:30, la “Notte Federicina” porterà in scena uno spettacolo di tamburi, danze e duelli cavallereschi che accompagneranno il ritorno simbolico dei sovrani, in un intreccio di storia e teatralità che promette di incantare il pubblico.

Domenica 21 settembre la manifestazione culminerà con il corteo storico che vedrà sfilare oltre duecento figuranti provenienti da ogni parte della Sicilia. In serata, davanti al Real Duomo, i fuochi pirotecnici diurni coloreranno il cielo sopra il borgo, sigillando la conclusione di tre giorni intensi e spettacolari.

La Festa Federicina non è solo un evento rievocativo, ma anche un’occasione privilegiata per scoprire cosa fare a Erice: dalle passeggiate tra le mura antiche alle visite alle chiese, senza dimenticare le soste nei tipici ristoranti a Erice. Chi desidera prolungare il soggiorno potrà trovare ospitalità in un accogliente B&B Trapani, punto di partenza ideale per esplorare un territorio che unisce storia, arte e panorami mozzafiato.









