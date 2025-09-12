Sezioni
Cultura

» Spettacoli
12/09/2025 21:07:00

Zio Peter torna con il primo inedito: “Rise Up” insieme ad Annerley e Dhany

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-09-2025/zio-peter-torna-con-il-primo-inedito-rise-up-insieme-ad-annerley-e-dhany-450.jpg

Dalla Sicilia al mondo della dance internazionale. Pietro De Vita, in arte Zio Peter, originario di Marsala, lancia il suo primo singolo inedito, “Rise Up”, disponibile dal 3 ottobre 2025 su tutte le piattaforme digitali e in edizione limitata in vinile.

Dopo essersi fatto notare con i remix di La Rondine di Mango (interpretata da Melody, alias Lady Violet), You Need Me di Irene Cara e Io nascerò di Loretta Goggi, Zio Peter firma adesso un progetto originale che unisce energia, sonorità anni ’90 e respiro internazionale.

Le voci di “Rise Up”

  • Annerley Gordon, autrice del celebre The Rhythm of the Night di Corona e interprete della hit mondiale 2 Times, ha scritto testo e melodia del brano.
  • Dhany, storica voce dei Benassi Bros. e protagonista già negli anni ’90 con il progetto KMC, arricchisce il singolo con la sua inconfondibile timbrica.

La produzione

Alla realizzazione del brano hanno preso parte Maurizio Pirotta (Pirmaut) e Nunzio Marzulli (Nu.Ma) in veste di produttori, con il contributo di Carl Fanini (voce maschile), Ivano Antico (chitarre) e Rosario Giordano (sax).

Orgoglio siciliano nella dance

Dai primi passi nelle radio locali di Marsala negli anni ’90 fino al debutto discografico ufficiale, Zio Peter è oggi un nome che porta la Sicilia nel cuore della dance. Parallelamente alla sua attività da DJ e produttore, conduce anche #90allora, programma radiotelevisivo in onda la domenica alle 18:00 su Rmc101, confermando il legame profondo con la sua terra.

“Rise Up” sarà disponibile dal 3 ottobre 2025 su tutte le piattaforme digitali e in edizione vinile da collezione.

 









